Germania | il ct Loew dà inizio ad un nuovo ciclo | esclusi dalla Nazionale Hummels

(Di martedì 5 marzo 2019) Il ct tedesco ha deciso di mandare in pensione i tre senatori, cominciando unin vista di Euro 2020 Lamanda in ‘pensione’ tre campioni del mondo. Il ct tedesco Joachimha annunciato che i trentenni Jerome Boateng e Matse il 29enne Thomas Mueller non faranno parte dei piani futuri dellaLaPresse/ReutersI tre giocatori vantano complessivamente 246 presenze con la Mannschaft, con cui hanno vinto la rassegna iridata in Brasile nel 2014. Ma dopo il flop ai Mondiali in Russia e la successiva retrocessione subitanella Nations League, pere la federazione tedesca è arrivato il momento di voltare pagina. “Il 2019 è l’anno di unper latedesca“, ha evidenziato in un comunicato il tecnico, che ha incontrato a Monaco i tre giocatori insieme al team manager Oliver ...

