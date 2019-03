Francesca Chillemi negli Usa soffre di nostalgia per l euro Italia

Che Dio ci aiuti - Francesca Chillemi : “Non mi perdo una puntata di…” : Francesca Chillemi , Che Dio ci aiuti 5: la sua vita a New York Francesca Chillemi è una delle protagoniste principali di Che Dio ci aiuti 5, la fiction campione d’ascolti di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Cristiano Caccamo e Valeria Fabrizi. Francesca Chillemi da due anni vive a New York con il compagno Stefano Rosso e la loro bambina Rania che ha appena compiuto tre anni. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e ...

Francesca Chillemi la vita a New York e l’Italia : “Qui sono solo Francesca” : Francesca Chillemi di Che Dio ci aiuti da due anni vive a New York: la libertà di essere se stessa Francesca Chillemi da due anni vive a New York negli Stati Uniti, insieme al compagno Stefano e la figlia Rania. Si tratta semplicemente di una nuova esperienza per l’interprete di Azzurra in Che Dio ci […] L'articolo Francesca Chillemi la vita a New York e l’Italia: “Qui sono solo Francesca” proviene da Gossip e Tv.