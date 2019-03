Finalmente disponibile il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider | The Serpent' s Heart

Tesla Model 3 : Finalmente disponibile la Standard Range da $35.000 : Sono trascorsi già tre anni da quando Tesla Motors, casa automobilistica specializzata nella produzione di auto elettriche guidata dall’imprenditore Elon Musk, ha svelato al mondo la Tesla Model 3. L’obiettivo di questa vettura, rispetto ai Modelli commercializzati fino a quel momento era chiaro fin da subito. Realizzare una vettura completamente elettrica con un prezzo che la rendesse accessibile a tutti. Inizialmente della Model 3 ...

Dead or Alive 6 è Finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : KOEI TECMO Europe e Team NINJA annunciano che Dead or Alive 6 è ora disponibile. I giocatori sono nuovamente invitati ad immergersi nel mondo di DOATEC per competere contro alcuni dei combattenti più brutali e belli mai creati. "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro e dello sforzo di Team NINJA per la creazione di questo gioco", ha affermato Yohei Shimbori, Producer e Director di Dead or Alive 6. "Come fan dei fighting game, spero ...

Gorilla all'arrembaggio a tempo di jazz : il folle Ape Out è Finalmente disponibile : Gli sviluppatori Gabe Cuzzillo, Matt Boch e Bennett Foddy sono lieti di annunciare che il loro selvaggio smash 'em up Ape Out è finalmente disponibile su PC e Nintendo Switch. Il gioco sarà vostro per 14.99 euro.Ape Out è uno smash 'em up intenso, selvaggio, colorato e stilizzato, traboccante di fughe incontenibili, violenza ritmata e frenetico jazz. Lotta con un impeto sempre più inarrestabile usando i tuoi carcerieri come armi o scudi per ...

L’Open Beta di ‘Xenon Racer’ è Finalmente disponibile su Steam : A partire dalle ore 18:00 CET del 27 Febbraio fino alle ore 18:00 CET del 6 Marzo, il gioco di corse arcade futuristico Xenon Racer sarà giocabile in Open Beta su Steam. Per la prima volta sarà possibile giocare a Xenon Racer anche con il supporto ai volanti. Unendosi alla Open Beta i giocatori da tutto il mondo potranno lanciarsi in drift sfrenati tagliando le curve a bordo delle macchine potenziate dallo Xenon prima del ...

Il video della prima puntata di Non Mentire Finalmente disponibile su Mediaset Play : E alla fine Mediaset ha mantenuto la sua promessa e il video della prima puntata di Non Mentire finalmente è disponibile su Mediaset Play. In queste ore i fan si sono già lanciati nella visione della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano che domenica scorsa ha tenuto testa a Che Tempo che Fa e che domani sera tornerà in onda con la seconda e penultima puntata. La serie è il remake italiano di Liar e in molti si sono accorti dei ...

Steins;Gate Elite è Finalmente disponibile per PS4 e Nintendo Switch : Spike Chunsoft annuncia che Steins;Gate Elite è finalmente disponibile per Nintendo Switch e PlayStation 4. Dieci anni dopo la sua pubblicazione, Steins;Gate è tornato, ed è interamente animato. Il divertimento è assicurato grazie all'incredibile storia e alle nuove scene animate create appositamente. Senza dimenticare l'esclusivo contenuto disponibile per ogni piattaforma: 8-BIT ADV Steins;Gate sarà disponibile per la versione Nintendo Switch ...

È tempo di intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica : Metro Exodus è Finalmente disponibile : Deep Silver e 4A Games annunciano che Metro Exodus è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Metro Exodus vede Artyom e una banda di Spartan Rangers fuggire dalla Metropolitana di Mosca e intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica.Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus intreccia una potente storia con un'immensa campagna single-player che combina combattimenti feroci, ...

Dopo 2 anni in early access - Astroneer è Finalmente disponibile : Dopo aver passato circa due anni nello Steam early access, System Era Softworks è lieta di annunciare che il suo Astroneer è finalmente disponibile su PC ed Xbox One.Come riporta Gamingbolt, il gioco arriva nella sua versione 1.0, che introduce un nuovo sistema solare, nuovi oggetti per il crafting, nuovi veicoli e molto altro. Con Astroneer i giocatori avranno modo di esplorare liberamente il sistema solare, potranno inoltre costruire una vasta ...

Dopo i rinvii l'unione degli account di Fortnite è Finalmente disponibile : Era una funzione prevista per lo scorso anno ma alcuni rinvii l'hanno spinta a data da destinarsi. Stiamo ovviamente parlando della funzione che permette di unire gli account di Fortnite, una funzione che ora è finalmente disponibile.I giocatori potranno quindi unire account PS4, Switch e Xbox One ma con alcune limitazioni. Ecco i dettagli presenti sul sito ufficiale di Fortnite: Come funziona Read more…

YouTube Music è Finalmente disponibile per gli altoparlanti Sonos : Ottima notizia per tutti coloro i quali hanno deciso di abbonarsi a YouTube Music: da oggi sarà possibile ascoltare la Musica riprodotta dalla piattaforma di streaming direttamente negli altoparlanti Sonos. Sonos Inc. è una delle più importanti aziende americane di sistemi di altoparlanti e componenti hi-fi. L’assenza della compatibilità con YouTube Music era sicuramente importante, […] L'articolo YouTube Music è finalmente ...

Kingdom Hearts 3 è Finalmente disponibile in tutto il mondo : Square Enix Ltd. e Disney annunciano che Kingdom Hearts III, l'atteso nuovo capitolo dell'amata serie di videogiochi di ruolo e d'azione, è ora disponibile in tutto il mondo. Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l'universo da forze malvagie conosciute con il nome di Heartless. Sora, con l'aiuto dei suoi fedeli compagni Paperino e ...

Super Gummy Invaders : Finalmente disponibile su google play store : In Super Gummy Invaders, il tuo compito è salvare l’intero universo un turno alla volta! Semplice vero? Con controlli intuitivi, meccaniche di gioco immediate e uno stile grafico accattivante il gioco si pone come alternativa ai classici Hyper-casual games come Ballz e Bricks and Balls. Alcune varianti arricchiscono il lineare gameplay del genere, dando la possibilità di guadagnare attacchi speciali da usare al momento giusto per competere al ...

Il metroidvania Feudal Alloy è ufficialmente disponibile e Finalmente potremo impersonare un robot controllato da un pesce in un setting medievale : Il medioevo di Feudal Alloy non è esattamente quello che ci potremmo aspettare e basta pochissimo per capire che il gioco targato Attu Games non scherza di certo a livello di stranezza e originalità. In Feudal Alloy trovarsi di fronte a un robot controllato da un pesce è la normalità, talmente normale che noi giocatori prendiamo il controllo proprio uno di questi strani robot pesce-comandati.La premessa è indiscutibilmente strana ma il trailer e ...