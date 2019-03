Fiat Centoventi | la concept pensata come un iPhone

Fiat Centoventi - Così sarà la nuova Panda - VIDEO : ll gruppo FCA festeggia i 120 anni di carriera al Salone di Ginevra presentando la Centoventi Concept, una concreta anticipazione di come si evolverà la storia di uno dei modelli fondamentali della gamma, la Panda . Progetto modulare. Si tratta di una proposta altamente innovativa, che combina lo spirito storico della Panda con la propulsione elettrica e con elementi inediti per il segmento. La modularità del progetto, pensata per mantenere il ...

