Fca, Manley: piano Italia va avanti

"Ildi investimenti da 5 miliardi per le fabbrichene va. Lo ha confermato l'ad di Fca, Mike, al Salone di Ginevra. "Abbiamo concluso la review sulavviata a novembre - ha rassicurato target finanziari al 2022 sono confermati". "Maserati è un bellissimo marchio, penso che abbia un grande futuro, e non è in vendita", ha affermato.(Di martedì 5 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : #Fca: Manley, il piano Italia va avanti. #Maserati non è in vendita #ANSA - MediasetTgcom24 : Fca, Manley: 'Avanti con il piano Italia, in campo 5 miliardi' #fiatchryslerautomobile - ClubAlfaIt : FCA: Manley apre ad un'alleanza con PSA e conferma i target per il 2022 -