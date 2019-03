Fca conferma gli investimenti E Manley non chiude la porta a Psa

Fca - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : "Terminata la revisione - andiamo avanti" : 'Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti'. Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all'incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro ...

Fca - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : “Terminata la revisione - andiamo avanti” : «Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all’incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro dell’azienda è indipendente «ma aperto a valutare opportunità», ha anche dichiarato. All’orizzonte, per ora, nessuna alleanza o merger, ma «se dà possi...

Mercato auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in Usa : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....