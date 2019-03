Fca | avanti gli investimenti in Italia

Fca - Manley conferma gli investimenti in Italia : piano da 5 miliardi va avanti - Sky TG24 - : L'amministratore delegato al Salone dell'Auto di Ginevra ha dichiarato che il futuro dell'azienda è "indipendente, ma aperto a valutare opportunità". confermati i target finanziari al 2022. L'ad di ...

L'ad non chiude la porta a possibili fusioni o alleanze, «ma solo se strategicamente ci rafforzano». Maserati non in vendita, Lancia resterà in Italia

Mike Manley - ad Fca : "Il piano Italia va avanti" : Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti. Lo ha confermato l'ad Mike Manley in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra.Manley ha aggiunto: "Il futuro di Fca è indipendente, ma aperto a valutare opportunità. Siamo aperti ad alleanze, fusioni e collaborazioni, se ci danno la possibilità di crescere e rafforzarci ". E ha precisato: "Il gruppo francese Psa? Parlo in generale...".L'ad ha ...

Fca - Manley : "Avanti con investimenti in Italia - aperti ad alleanze se ci rafforzano" : Tante conferme e una smentita: "Maserati non è in vendita". Fca svela i suoi piani per il futuro del gruppo dal Salone di Ginevra , a partire dal piano di investimenti da 5 miliardi per le frabbrice ...

Fca - Manley : piano Italia va avanti : 14.50 "Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti. Lo ha confermato l'ad di Fca, Mike Manley, al Salone di Ginevra. "Abbiamo concluso la review sul piano avviata a novembre - ha rassicurato target finanziari al 2022 sono confermati". "Maserati è un bellissimo marchio, penso che abbia un grande futuro, e non è in vendita", ha affermato.

