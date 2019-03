F1 | livrea nuova per la Ferrari in Australia | la rivelazione di Camilleri infiamma i

MotoGP : presentata la nuova livrea della Ducati Pramac. Il disegno è stato curato dal Centro Stile Lamborghini : I test di Losail (Qatar) sono andati in archivio e l’esordio iridato della classe regina, sempre sul tracciato qatariano, è prossimo. Il via ufficiale sarà domenica 10 marzo ma Il tempo delle presentazioni in MotoGP ancora non era terminato, mancava l’ultimo pezzo del puzzle. E’ stata la Ducati Pramac a chiudere il cerchio quest’oggi. La squadra diretta dal Team Principal Francesco Guidotti ha svelato una livrea rinnovata ...

MotoGP 2019 - Ducati Pramac : la nuova livrea è stata disegnata dalla Lamborghini : La nuova livrea 2019 della Ducati Pramac, presentata negli studi di Sky Sport 24, è stata infatti disegnata dal Centro Stile Lamborghini . Una storia d'amore, quello tra il team e l'azienda ...

BMW i8 Coupé - Nuova livrea per la Safety Car della Formula E : A poche ore dall'inizio del week end di gara dell' E-Prix di Città del Messico, la BMW ha presentato la livrea aggiornata della i8 Coupé Safety Car. La vettura ufficiale della serie è stata infatti personalizzata da Michael Scully, responsabile del Design BMW Motorsport, riprendendo i colori delle monoposto BMW iFE.18 impegnate in gara.374 CV ibridi in pista. La i8 Coupé Safety Car è stata realizzata appositamente per il campionato di ...

MotoGP - La nuova livrea del Team Alma Pramac Racing sarà svelata il 27 febbraio : sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul nostro sito, sarà poi in lingua italiana sui canali di Sky Sport 24 , diretta Tv e web streaming, mentre la trasmissione sui canali FB ...

Formula 1 - l'Alfa Romeo Racing gira a Fiorano senza la nuova livrea. FOTO : La "vera" Alfa Romeo Racing la vedremo solo lunedì 18 febbraio, ma un buon antipasto è arrivato oggi dal circuito di Fiorano, dove la nuova monoposto del finlandese Kimi Raikkonen e dell'italiano ...

F1 - Svelata la nuova livrea della SportPesa Racing Point : il rosa ancora protagonista sulla monoposto di Stroll e Perez : Stroll e Perez hanno svelato la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto Se tanti team della F1 hanno deciso, quest'anno, di 'risparmiare' sulla presentazione della nuova ...

F1 – Svelata la nuova livrea della SportPesa Racing Point : il rosa ancora protagonista sulla monoposto di Stroll e Perez : Stroll e Perez hanno svelato la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto Se tanti team della F1 hanno deciso, quest’anno, di ‘risparmiare’ sulla presentazione della nuova monoposto, limitandosi a pubblicare sui social foto e video per svelare la nuova livrea, invece di organizzare un evento in diretta, la Racing Point F1 ha invece optato per una evento live, con i piloti, Stroll e Perez, che come da ...

Moto2 - Presentata a Milano la nuova livrea del MV Agusta Forward Racing Team : Sono intervenuti poi i due piloti, Stefano Manzi e Dominique Aegerter , a cui Cuzari e Castiglioni hanno affidato l'onere di riportare al vertice del campionato del mondo la MV Agusta . Milena ...

F1 - la Williams chiude il cerchio delle presentazioni : la livrea della nuova FW42 sarà svelata l’11 febbraio : Mancava all’appello solo il team britannico, che ha reso noto che presenterà la nuova FW42 il prossimo 11 febbraio Il cerchio si chiude, tutte le scuderie di Formula 1 hanno ufficializzato la data di presentazione delle nuove monoposto. Mancava all’appello solo la Williams, che proprio ieri ha reso noto che svelerà la livrea della FW42 il prossimo 11 febbraio. Toccherà a Robert Kubica e George Russell mostrare al mondo la ...

F1 - la Mercedes continua a giocare con i suoi fan : la nuova livrea potrebbe però essere un depistaggio [FOTO] : Il team di Brackley continua a mostrare sui social parti della nuova monoposto, ma c’è qualcosa che non quadra agli occhi attenti di media e tifosi Se l’obiettivo è quello di far aumentare la curiosità intorno alla nuova monoposto, la Mercedes ci sta riuscendo in pieno. Il team di Brackley infatti continua a postare pezzi della W10, stuzzicando i propri tifosi sulla possibile colorazione della livrea, a prima sensazione ...

F1 – Grosjean e Magnussen entusiasti della nuova livrea Haas : “sembra già veloce e arrabbiata” : I commenti di Grosjean e Magnussen dopo la presentazione della nuova livrea del Team Rich Energy Haas F1 E’ stata svelata oggi la livrea del Team Rich Energy Haas F1. Un look total black per la monoposto con la quale Grosjean e Magnussen gareggeranno nella stagione 2019 di F1. La Haas ha deciso di rivoluzionare il design della sua VF-19 per via della partnership commerciale ufficializzata con la Rich Energy, nuovo title sponsor del ...

F1 - presentata la nuova livrea della Haas 2019 : la VF-19 avrà i colori simili alla Lotus degli anni 80 : E’ stata dunque la Haas a dare il via alle presentazioni delle nuove monoposto di F1 del Mondiale 2019. In questo caso parliamo di alcuni scatti dove è ben visibile la nuova livrea che caratterizzerà la VF-19. La monoposto del team americano, spinta dal motore Ferrari e con alla guida il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen, avrà dei colori decisamente particolari. We can't stop staring! How good does the VF-19 ...

F1 - nuova era per il Team Haas : svelata la rivoluzionata livrea della monoposto 2019 [FOTO] : La scuderia americana è la prima a svelare la livrea della monoposto 2019, completamente diversa rispetto alla vettura della scorsa stagione Il Team Haas è la prima scuderia a mostrare la livrea della monoposto 2019, affidata nel prossimo mondiale a Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Colorazione completamente rivoluzionata per via della partnership commerciale ufficializzata con la Rich Energy, nuovo title sponsor del Team ...

F1 - il Team Haas brucia tutti sul tempo : la nuova livrea verrà svelata con largo anticipo rispetto ai rivali : La scuderia americana ha rivelato sui propri account social il giorno in cui verrà svelata la livrea della monoposto 2019 Comincia a chiudersi il cerchio relativo alle date di presentazione delle nuove monoposto di Formula 1, anche il Team Haas infatti ha reso nota la data in cui verrà svelata la livrea della macchina del 2019. L’appuntamento è fissato per giovedì 7, quando verrà mostrata solo la colorazione della vettura, che invece ...