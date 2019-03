Icardi - no a Spalletti : salterà anche l'Europa League : MILANO - Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante argentino ha spiegato di ...

Europa League - Napoli-Salisburgo in diretta e in chiaro su TV8 : Il Napoli, reduce dalla sconfitta contro la Juventus in campionato che ha provocato non poche polemiche, si rituffa sull’Europa League, manifestazione che la società campana vorrebbe proseguire fino alla finale. La formazione di Carlo Ancelotti affronterà giovedì l’andata degli ottavi di finale contro un avversario che già un anno fa contro la Lazio ha dimostrato […] L'articolo Europa League, Napoli-Salisburgo in diretta e in ...

Eintracht Francoforte-Inter - come vederla in tv. Programma - orario e streaming degli ottavi di Europa League 2019 : Giovedì 7 marzo 2019 l’Inter affronterà in Germania l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Europa League di calcio. La sfida inizierà alle 18.55 e sarà visibile in tv su SkySport Uno. Non poteva esserci avversario peggiore per i neroazzurri, reduci dalla brutta sconfitta contro il Cagliari ed ora pericolosamente in bilico nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. A tenere banco ...

Napoli-Salisburgo in tv - Europa League 2019 : come vederlo gratis e in chiaro. Orario e programma su TV8 : Giovedì 7 marzo 2019 il Napoli affronterà al San Paolo il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019. La partita sarà visibile in tv e streaming, gratis ed in chiaro, su TV8. Metabolizzata la sconfitta in Campionato contro la capolista Juventus, i partenopei si ritufferanno in quello che è diventato il grande obiettivo stagionale. Con un allenatore vincente come Carlo Ancelotti, l’Europa League rappresenta un ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Napoli-Salisburgo - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Dopo il big match di Serie A contro la Juventus, per il Napoli è giunto il momento di gettarsi nell’Europa League 2019, che nell’andata degli ottavi di finale opporrà ai ragazzi allenati da Carlo Ancelotti gli austriaci del Salisburgo, squadra da non sottovalutare, e intenzionata a vendere cara la pelle agli azzurri. La partita si svolgerà giovedì 7 marzo, alle ore 21, presso lo Stadio San Paolo, e sarà trasmessa in diretta tv in ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Giovedì 7 marzo alle ore 18.55 l’Inter affronterà in trasferta l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri, dopo aver eliminato il Rapid Vienna, sono pronti a superare anche i tedeschi e continuare il proprio cammino nel torneo. Fare risultato alla Commerzbank-Arena non sarà però certo facile per la squadra di Spalletti, che è reduce dalla sconfitta 2-1 contro il Cagliari, mentre gli avversari ...

Maksimovic : «Il campionato è finito - non ci pensiamo più. Pensiamo all’Europa League» : Il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: «E? difficile affrontare la gara con un uomo in meno ma anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo. Negli ultimi anni dominiamo contro la Juventus e loro sulle punizioni portano a casa il risultato e questo ci fa male. Non si vedono 16 punti di distanza ma loro vincono. Il campionato è finito, non ci Pensiamo più. Pensiamo all’Europa League, ...

Napoli - Salisburgo show pre-Europa League : tris al Wolfsberg e +14 sulla seconda : Sedici vittorie in 20 partite, 14 punti di vantaggio sulla seconda, il Lask, che scenderà in campo domenica,, 49 gol fatti e 18 subiti. Sono i numeri del Salisburgo , sempre più dominatore in Patria. ...

Europa League - Napoli-Salisburgo in diretta tv : partita in chiaro su TV8 il 7 marzo : Il Napoli, dopo la partita di campionato contro la Juventus, sarà chiamato ad affrontare il Salisburgo agli ottavi di finale dell’Europa League. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono reduci dal doppio successo contro lo Zurigo (1-3 in trasferta e 2-0 in casa), ma ora si alzerà l’asticella visto che gli austriaci sono una squadra temibile. L’appuntamento con il match d’andata sarà fissato per le ore 21.00 di giovedì 7 marzo allo Stadio San Paolo. La ...

Highlights dalle 24:00CET da qualsiasi parte del mondo dopo le partite

