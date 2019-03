EMANUELA ORLANDI Quel mix di Dan Brown | diavolo e acqua santa che funziona sempre

EMANUELA ORLANDI - la famiglia : riaprire una tomba sospetta in Vaticano : La famiglia di Emanuela Orlandi tramite il suo legale Laura Sgrò, ha presentato formale istanza al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per riaprire una tomba...

EMANUELA ORLANDI - ecco la vera storia della tomba in Vaticano : Le prime segnalazioni sul sepolcro in cui sarebbero stati sepolti i resti della ragazzina sono arrivate a L'Espresso due anni fa. Fonti vicine a Vatileaks raccontarono che «alcuni dipendenti laici andavano a pregare su una lapide senza nome nel Cimitero teutonico». Un documento apocrifo segnalava spese nel 1997 «per il trasferimento con disbrigo pratiche finali»

EMANUELA ORLANDI - "aprite la tomba nel cimitero tedesco". La lettera-bomba in Vaticano : Si torna a parlare del caso Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa nel nulla dal Vaticano nel lontano giugno del 1983. Il Corriere oggi riporta la notizia dell’ultimo mistero riferito ad alcune segnalazioni arrivate alla famiglia mesi fa e che rimandano a un’antica tomba ubicata in un cimitero t

I familiari di EMANUELA ORLANDI : «Aprite la tomba nel cimitero teutonico» : «Cercate dove indica l’angelo». Lo suggeriva una lettera recapitata quest’estate al legale della famiglia di Emanuela Orlandi, l’avvocatessa Laura Sgrò. E adesso i parenti della quindicenne di Città del Vaticano, sparita a Roma, in circostanze misteriose, il 22 giugno 1983, dopo avere «verificato che alcune persone erano state informate della possibilità che i resti di Emanuela Orlandi fossero stati nascosti nel cimitero teutonico», hanno ...

EMANUELA ORLANDI è sepolta nel cimitero teutonico in Vaticano? : 'Cercate dove indica l'angelo', è questo il messaggio che la scorsa estate, come spiega oggi un articolo del Corriere della Sera , è stato recapitato ai legali della famiglia di Emanuela Orlandi. Un ...

EMANUELA Orlandi è sepolta nel cimitero teutonico in Vaticano? : “Cercate dove indica l'angelo”, è questo il messaggio che la scorsa estate, come spiega oggi un articolo del Corriere della Sera, è stato recapitato ai legali della famiglia di Emanuela Orlandi. Un messaggio in allegato ad una foto, quella di una tomba all'interno del cimitero teutonico, dentro il recinto delle mura vaticane. Una semplice lastra di marmo, per terra, “con una scritta funeraria dedicata alla principessa Sofia e al principe Gustavo ...

EMANUELA ORLANDI - i familiari al Vaticano : «Verificate una tomba al cimitero teutonico» : In una lettera l’ipotesi che il loculo possa custodire i resti della ragazza, scomparsa nel 1983. L’istanza al cardinale Parolin. La Santa Sede: «Ora studieremo le richieste della famiglia»

EMANUELA ORLANDI - chiesta l’apertura di una tomba in Vaticano : “Cercate dove indica l’angelo” : I familiari di Emanuela Orlandi hanno presentato formale istanza al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, affinché venga riaperta una tomba 'sospetta' sita nel cimitero teutonico all'interno delle Mura vaticane. A quella tomba conduce una lettera ricevuta alcuni mesi fa.Continua a leggere

Il nuovo mistero che coinvolge EMANUELA Orlandi : Roma, 4 mar., askanews, - 'Posso confermare che la lettera della famiglia di Emanuela Orlandi è stata ricevuta dal cardinale Pietro Parolin e che verranno ora studiate le richieste rivolte nella ...

EMANUELA ORLANDI - "cercate dove indica l'angelo" : chiesta l'apertura di una tomba : In una lettera all'avvocato della famiglia Orlandi l'ipotesi che un loculo del cimitero teutonico possa custodire i resti...

EMANUELA ORLANDI - nuova pista da una lettera. "Cercate dove indica l'angelo" : Forse c'è una nuova pista sulla scomparsa di Emanuela Orlandi . "Cercate dove indica l'angelo", è scritto in una strana lettera indirizzata alla legale di famiglia. E i parenti di Emanuela, per non ...

EMANUELA ORLANDI - i familiari chiedono di verificare una tomba del cimitero teutonico : Qualche mese fa sono giunte delle segnalazioni circa quello che potrebbe essere il luogo in cui si troverebbero i resti di Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa misteriosamente a Roma 36 anni fa. Stando a quanto riportato da Laura Sgrò - l'avvocatessa che assiste i familiari della giovane - in una lettera inviatele la scorsa estate si sostiene che il corpo della giovane si trovi in una tomba situata al cimitero teutonico di Roma, in un'area ...

EMANUELA ORLANDI - chiesta l’apertura di una tomba a Roma. “Lì da anni lasciano fiori per lei” : “Cercate dove indica l’angelo”. Poche parole scritte in un messaggio arrivato l’estate scorsa all’avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, come indizio per ritrovare i resti di Emanuela, sparita in circostanze misteriose a 15 anni nel 1983. La lettera ha fatto scattare le indagini difensive che hanno portato a una tomba del cimitero teutonico, all’interno delle Mura vaticane, che adesso la famiglia Orlandi ...

La lettera della famiglia Orlandi al Vaticano : "Cercate i resti di EMANUELA in quel cimitero" : Per il mistero di Emanuela Orlandi si sta per scrivere un nuovo capitolo. La famiglia della giovane sparita nel 1983 ha presentato formale istanza alla segreteria di Stato per verificare il contenuto di un loculo al Campo Santo Teutonico di Roma. A riferirlo è il Corriere della Sera:Appoggiato a una parete del cimitero c'è la statua di un angelo che tiene un foglio con la scritta in latino «Requiescat in pace», ...