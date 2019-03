Donna violentata da tre giovani nell' ascensore nella stazione della Circumvesuviana di

“Rischio di essere violentata ogni giorno” - Transgender Donna rinchiusa nel carcere maschile : La 37enne è stata condannata a dieci anni poco dopo aver effettuato la sua operazione chirurgica definitiva per il passaggio di sesso. Non ha fatto in tempo a richiedere la modifica dei documenti così da allora è rinchiusa in un carcere maschie dove dorme in una stanza con 37 uomini e condivide con loro doccia e bagno.Continua a leggere

Violentata dopo la droga - c'era anche una Donna : Indagini serrate dei carabinieri della Compagnia di Viareggio. La vittima ha denunciato di essere stata abusata da quattro persone

Genova : nella notte di San Valentino una Donna brasiliana è stata picchiata e violentata : La notte di San Valentino si è macchiata di rosso sangue nel popolare quartiere Cep nella periferia di Genova per una donna brasiliana. Proprio nella notte del 14 febbraio, la vittima è stata sequestrata, violentata e picchiata da quattro uomini, tra cui un italiano. Tutti gli aguzzini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Genova mentre la donna è stata ricoverata per curare le ferite presso l’ospedale della città ma resta, comunque, ...

Sequestrata e violentata da 4 uomini - notte da incubo per Donna brasiliana a Genova : Sequestrata, picchiata e violentata da quattro persone la notte di San Valentino. È successo nel quartiere popolare del Cep di Genova. Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato quattro persone: un italiano di 50 anni e tre marocchini di 25, 25 e 30 anni. Vittima una donna brasiliana trovata dagli agenti delle volanti dentro casa dell'italiano dopo una telefonata al numero di emergenza.Soccorsa, in ospedale ha raccontato di essere ...

Alesha MacPhail - violentata e uccisa a 6 anni : l’imputato - di 16 anni - accusa un’altra Donna : Alesha MacPhail è stata uccisa lo scorso luglio: secondo gli inquirenti sarebbe stata rapita, violentata e soffocata da un ragazzo di 16 anni.Continua a leggere

Bangladesh - Donna denuncia stupro di gruppo : “Violentata per aver votato per l’opposizione” : Sette uomini nel distretto di Noakhali, in Bangladesh, sono in carcere con l’accusa di aver stuprato una donna solo perché aveva votato per l’opposizione alle ultime elezioni politiche. Secondo la ricostruzione fornita dal marito, gli uomini hanno fatto irruzione in casa loro nel cuore della notte, hanno legato lui e i loro quattro figli e poi hanno violentato la moglie.Continua a leggere