Diabete | ecco il frutto consigliato per contrastare la glicemia alta

Diabete : ecco la frutta consigliata per contrastare la glicemia alta : Chi soffre di Diabete sa che per evitare di avere la glicemia alta bisogna rinunciare anche a diversi alimenti, come quelli contenenti zucchero. Una delle convinzioni più note (ma non sempre vere) è proprio quella che bisogna evitare la frutta per sconfiggere il Diabete. In realtà non è così: la frutta, se consumata in dosi corrette, permette infatti di regolarizzare i valori di glicemia, ma anche obesità, ipertensione e sindrome metabolica. ...

“Ecco l’Italia del Diabete : accesso a farmaci - device - servizi a macchia di leopardo” : l’inchiesta della SID : Ecco l’Italia del diabete: pubblicati i risultati dell’indagine condotta dalla Società italiana di diabetologia (Sid) sulle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi. “Questo lavoro nasce dalla considerazione che, come noto da tempo, esiste in Italia una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia diabetica – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di ...

Latte di pisello - un concentrato di proteine e sostanze nutritive che combatte il Diabete : ecco come prepararlo in casa : Le bevande vegetali sono sempre più conosciute e consumate. Ma in vendita si trovano prevalentemente Latte di soia, di riso e di mandorla, nonostante oggi vi siano tante altre tipologie di siero ricavato dai vegetali. Tra questo uno dei più particolari è sicuramente il Latte di pisello. ecco quali sono i suoi benefici e i valori nutrizionali, e inoltre capiamo insieme come poter preparare questa bevanda in casa. Innanzitutto, per chi non vuole ...

Dal Diabete al colesterolo - dai tumori alla demenza : ecco tutti i benefici per la salute del consumo di frutta e verdura viola e alcuni consigli utili : Una dieta salutare è una dieta colorata. frutta e verdura rientrano in 5 principali categorie di colore: rosso, arancione/giallo, viola/blu, bianco e verde. Ogni colore rappresenta in generale una vitamina, un minerale o un antiossidante specifici. Per esempio, le verdure verdi sono ricche di vitamina K e acido folico, mentre frutta e verdura arancioni o gialle sono ricche di beta carotene e vitamina C. Anche se non si tratta di regole ferree, ...

Diabete - sarà possibile guarire? Ecco come cambieranno le cure per combattere la glicemia alta : come cambierà la cura contro il Diabete di tipo 2? sarà possibile guarire da questo malattia? Dal ‘pancreas artificiale’ autonomo in grado di rilasciare non solo insulina ma anche altri ormoni che regolano la glicemia, come il glucagone, alle staminali indotte, ovvero riprogrammate per differenziarsi in cellule che producono insulina e impiantate senza l’utilizzo di immunosoppressione, fino ad algoritmi e sistemi di ...

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi scuola per bambini e ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Diabete : ecco come abbassare la glicemia senza farmaci - grazie alla nutraceutica : La nutraceutica può contrastare l’epidemia di Diabete che sta interessando il nostro Paese (e il resto d’Europa). In totale sono oltre 3 milioni e 200mila gli italiani colpiti dalla malattia e il loro numero risulta raddoppiato negli ultimi 30 anni. In particolare preoccupa la disglicemia (o pre–Diabete), una condizione spesso sottovalutata sulla quale è fondamentale riuscire ad intervenire il prima possibile. Uno studio tutto italiano, ...

La dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il Diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

La “terapia del Diabete” : come ritardare la comparsa della malattia e contrastarne la progressione - ecco i 4 pilastri : Si è svolto ieri, martedì 12 febbraio, presso l’aula “Pocchiari” dell’Istituto Superiore di Sanità, il convegno “La malattia diabetica e le sue complicanze”, organizzato con il patrocinio dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta – ACISMOM e dell’ISS e con il contributo non condizionato di Mundipharma. Un’occasione per rimarcare l’importanza della multidisciplinarietà nell’approccio sul diabete e la necessità ...

Diabete : ecco la bevanda in grado di prevenire e contrastare la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie che maggiormente preoccupa la popolazione: ne soffrono circa 1 milione e 300mila italiani e i numeri sono in crescita. Quando si manifesta tale patologia infatti il pancreas inizia a non funzionare bene: questo si traduce in un aumento degli zuccheri nel sangue. Se in una fase di pre-Diabete vi è una speranza di recupero, quando il Diabete si cronicizza non è al momento più possibile avere una ...

Diabete in aumento in tutta Italia - ne soffre il 6% degli italiani ma molti non lo sanno : ecco chi sono i soggetti più a rischio : I numeri del Diabete sono in aumento in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione: in particolare, negli ultimi 10 anni i malati, nella popolazione generale, sono passati dal 4% al 6%. E si tratta solo dei casi noti, rilevati dall’Istat e dallo studio ‘Arno‘. Le stime del ‘sommerso’, ovvero delle persone malate che non sanno di esserlo, si attestano al 2%, circa 1 milione e 300 mila Italiani. I numeri sono ...

Diabete : ecco l’alimento da consumare per combattere la glicemia alta : Italiani vs Diabete: una delle sfide del nuovo millennio a causa, purtroppo, del crescente aumento della malattia. Il Diabete è una patologia che si verifica quando si manifesta glicemia alta, ossia il livello di zuccheri nel sangue assume valori superiori alla media. Questo genera un deficit di insulina, che alla lunga può comportare una serie di pericolose conseguenze. Come fare quindi per prevenire il Diabete? In soccorso, ...

Diabete : ecco la vitamina in grado di prevenire la glicemia alta : Il Diabete viene definito la patologia del terzo millennio, in quanto la sua frequenza è aumentata esponenzialmente negli ultimi 50 anni. Causa principale: un’alimentazione ricca di prodotti industriali e di zuccheri artificiali. Mentre infatti un tempo era molto più frequente alimentarsi con cibi a Km0, adesso si tende spesso a sostituire il classico pasto cucinato al momento con ingredienti il più possibile naturali, con un preparato ...