Derby di Genova al lunedì Interviene la Regione Liguria | ' La Lega ci ripensi!'

gazzetta

(Di martedì 5 marzo 2019) LaCalcio ha annunciato gli anticipi e posticipi di Serie A dalla decima alla quattordicesima giornata di ritorno di campionato. Tra questi c'è ilditra Sampdoria e Genoa, fissato ...

GiovanniToti : Il #derby di #Genova è una festa di tutta la città ed è giusto che si giochi nel weekend e non di lunedì. La… - Sport_Mediaset : #Genova dice no al derby di lunedì: 'E' la festa di una città, si giochi sabato o domenica' - giampyfans : RT @Gazzetta_it: #SampGenoa Proteste per il #derby al lunedì. La Regione: “La Lega ci ripensi” -