Consiglio ricerca in agricoltura | arrestato il direttore generale Ida Marandola | ‘Gravi

(Di martedì 5 marzo 2019) Gravi irregolarità nella gestione delper laine l’analisi dell’economia agraria (Crea): per questo motivo la Guardia di Finanza haIdadell’istituto, nell’ambito nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Le misure cautelari riguardano anche altri 4 soggetti, accusati a vario titolo di peculato, abuso d’ufficio e falso: Ida Mirandola e un suo collaboratore sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per altri tre indagati è stato disposto il divieto di firma. Il Gip ha anche disposto il sequestro di beni per 8 milioni.Le irregolarità nella gestione del Crea – che stando al sito istituzionale è “il principale ente diitaliano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero delle politiche agricole” – riguardano, secondo quanto sostiene la Gdf, ...

