Claudia Vento | pianista a 14 anni | ' Il talento da solo non basta mai'

Lorenzo e Claudia - spavento per l'incidente in autostrada - lui : 'Mi fa male la schiena' : Incidente in autostrada per una delle ultime coppie nate a Uomini e donne. Si tratta di Lorenzo e Claudia, che venerdì scorso hanno festeggiato il loro amore durante lo speciale in prime time della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A raccontare quello che è accaduto in queste ore è stato proprio l'ex tronista, il quale ha rivelato con delle Instagram Stories che lui e la sua fidanzata sono rimasti coinvolti in un incidente e come se non ...