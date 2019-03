Chi è Tiresia | l’indovino greco interpretato da Andrea Camilleri su Rai 1

termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2019) Chi è, l’indovinodasu Rai 1Una serata speciale. Dal punto di vista culturale e dell’evento mediatico. Perché martedì 5 marzo 2019 alle ore 21,25 andrà in onda una trasmissione che ha per protagonista lo scrittore e autore. In questo nostro articolo vi abbiamo offerto alcune anticipazioni su “Conversazione su”.Chi è, opera andata in scena l’11 giugno a Siracusa Cosa è? Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da. Intanto è opportuno che come figuraha sempre suscitato l’interessa dello scrittoreDa questo deve aver tratto spunto decidendo di chiamare in causa il mitico indovino cieco, presente in tutta la storia della letteratura, portandolo a dialogare nello spettacolo con Omero e tantissimi altri.L’opera è ...

SkyTG24 : Tiresia, chi è l’indovino cieco della mitologia greca - mario01289679 : RT @SkyTG24: Tiresia, chi è l’indovino cieco della mitologia greca - dicarlonaty : RT @SkyTG24: Tiresia, chi è l’indovino cieco della mitologia greca -