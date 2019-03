Champions League | Real Madrid-Ajax | Dortmund Tottenham

Champions League - Perotti : «Vogliamo dimostrare di meritare i quarti» : OPORTO - Nella sala stampa dell' Estadio do Dragao di Oporto , al fianco del mister Eusebio Di Francesco , si presenta un motivatissimo Diego Perotti . Nel secondo atto degli ottavi di finale di ...

Porto Roma - probabili formazioni ottavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Basket - Champions League 2019 : notte fonda in Russia per Venezia - il Nizhny Novgorod vince 95-72 nell’andata degli ottavi : Finisce malissimo l’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League per l’Umana Reyer Venezia. La formazione di coach Walter De Raffaele è stata sconfitta dai russi del Nizhny Novgorod col punteggio di 95-72. Prestazione davvero opaca, quella degli ospiti, mai in grado di incidere e sommersi dai 34 punti di un devastante Kendrick Perry, alla miglior prestazione offensiva tra VTB League ed Europa. Convincenti anche Anton ...

Champions League - Solskjaer : «Psg forte - ma noi vogliamo passare il turno» : TORINO - ' Quando nessuno crede più in te, è quello il momento in cui bisogna davvero dimostrare carattere. A noi non interessa scrivere la storia, noi vogliamo solo superare il turno, ed è per questo ...

Champions League 2019 : al via il ritorno degli ottavi. Ecco il programma TV : Porto-Roma Tornano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le decisive partite di ritorno, che stabiliranno quali squadre giocheranno i quarti. Si parte con i primi quattro match in programma, su tutti quello della Roma, di scena sul campo del Porto a difendere il 2 a 1 dell’Olimpico. Le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione proprio di quella degli uomini di Di Francesco, trasmessa anche in chiaro su Rai ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live : il Borussia Dortmund cerca l'impresa : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score del ritorno degli ottavi oggi, martedì 5 marzo. Borussia Dortmund Tottenham e Real Madrid Ajax.

LIVE Le Mans-Virtus Bologna basket - Champions League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi di finale in Francia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione DIRETTA della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione. All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova DIRETTAmente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente ...

Champions League - Real Madrid : Solari si gioca la panchina - ma… : A poche ore dalla sfida con l’Ajax, l’allenatore del Real Madrid Santiago Solari si gioca la permanenza, mentre i Blancos stanno già sondando il terreno altroveChampions League / Real Madrid / Solari – Mancano poche ore all’inizio della gara tra Real Madrid e Ajax, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Blancos proveranno a difendere al Bernabeu il 2-1 di Amsterdam, per accedere ai quarti ...

Probabili formazioni Porto – Roma - Champions League 06-03-19 : Porto – Roma, Champions League, Ottavi di finale, Ritorno, Mercoledì 6 Marzo 2019, le Probabili formazioniPorto / Roma / Champions League / Probabili formazioni – Al Do Dragao di OPorto, si decidono le sorti della stagione della Roma. Dopo il 2-1 dell’andata, gli uomini di Eusebio Di Francesco proveranno a difendere il vantaggio dell’andata, sventando gli assalti della formazione del Porto, nel ritorno degli ottavi di ...

Pronostico Paris Saint-Germain vs Manchester United - Champions League 06-03-2019 e Analisi : PSG vs Manchester United, mercoledì 6 marzo. Si giocherà mercoledì sera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Paris Saint-Germain e Manchester United?Dopo il successo ottenuto nella partita di andata dalla squadra di Tuchel per 2-0 a Old Trafford, grazie alle reti di Kimpembe e Mbappé, il Paris Saint-Germain ospiterà domani sera il Manchester United.Il Manchester United tenterà ...

Il calendario delle partite di ritorno degli ottavi di Champions League : Iniziano stasera con Real-Ajax e Borussia-Tottenham, domani la Roma si gioca la qualificazione in Portogallo

LIVE Nizhny Novgorod-Venezia basket - Champions League 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Russia nell’andata degli ottavi : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nizhny Novgorod-Venezia, partita di andata degli ottavi di finale della basketball Champions League 2018-2019! Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, la formazione allenata da Walter De Raffaele torna in campo per il primo turno ad eliminazione DIRETTA contro un avversario complicato ma sicuramente alla portata per MarQuez Haynes e compagni. La squadra russa del Nizhny Novgorod ha ...