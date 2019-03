Cancro al seno Geni predicono rischio metastasi | ' Scoperta innovativa'

Cancro al seno - scoperti i geni che predicono le metastasi : scoperta italiana : Individuare le donne con tumore al seno che avranno un maggiore rischio di sviluppare metastasi a lungo termine, potendo così trattarle in modo personalizzato e con terapie mirate. È...

Cancro seno - scoperti geni predittori rischio metastasi : Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel tumore al seno per personalizzare le terapie. La ricerca, sostenuta dall'Associazione italiana per la ricerca sul Cancro (Airc) e pubblicata oggi su EBiomedicine del Gruppo Lancet, e' frutto del lavoro dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Universita' di Milano. Si tratta della scoperta di una nuova firma molecolare costituita da geni molto espressi ...

Prof si ammala di Cancro al seno : i suoi studenti lanciano una raccolta fondi : Luisa, Prof e ricercatrice in Statistica presso l' Università di Bologna , ha scoperto che il suo al seno si era esteso al punto da non essere più curabile in Italia. Così è entrata in aula dai suoi ...

Cancro al seno - fare sport riduce rischio mortalità : Cancro al seno. fare sport riduce il rischio di mortalità per i tumori alla mammella e al colon retto di circa un quarto. Ma attenzione: bisogna farlo per almeno due ore e dieci minuti a settimana e ad intensità moderata. ...

Tumori : test del sangue rivela il Cancro al seno : Nuovo metodo non invasivo potrebbe rivoluzionare l’oncologia: un test del sangue permetterebbe ai medici di diagnosticare il cancro al seno. Lo notizia arriva dall’Università di Heidelberg (Baden-Württemberg), che ha annunciato di aver messo a punto una nuova procedura per svelare la presenza di un cancro. La procedura richiede solo pochi millilitri di sangue e si basa sul controllo di alcuni biomarcatori ‘spia’ della ...

“Screening mammografico cruciale contro il Cancro al seno” : “Per prevenire il cancro bisogna certamente seguire le regole cui tutti si dovrebbero attenere per essere in salute. Un’alimentazione equilibrata, possibilmente con una dieta mediterranea, e soprattutto fare attività fisica. Detto questo, non esiste una prevenzione specifica per il tumore della mammella. La prevenzione si attua con la diagnosi precoce e quindi invitando le donne a partecipare allo screening mammografico, quello ...

"Screening mammografico cruciale contro Cancro al seno" : Napoli, 7 feb., AdnKronos Salute, - "Per prevenire il cancro bisogna certamente seguire le regole cui tutti si dovrebbero attenere per essere in salute. Un'alimentazione equilibrata, possibilmente con ...

Neonata rifiuta l'allattamento : mamma scopre di aver un Cancro al seno : Che ci fosse qualcosa che non andava Claire Granville, una 40enne infermiera della città inglese di Hull, lo ha sospettato fin dall'inizio della vicenda. Matilda, la sua figlioletta, improvvisamente ...

Neonata rifiuta l’allattamento : mamma scopre di aver un Cancro al seno : Che ci fosse qualcosa che non andava Claire Granville, una 40enne infermiera della città inglese di Hull, lo ha sospettato fin dall"inizio della vicenda. Matilda, la sua figlioletta, improvvisamente non ne voleva più sapere di nutrirsi dal suo seno sinistro.Un comportamento decisamente strano, quello della Neonata, che ha messo subito in allarme la donna. La giovane mamma, però, non poteva immaginare che dietro il rifiuto della bimba di ...

Chili di troppo aumentano rischio Cancro seno : Aumentato tra le donne con meno di 50 anni negli ultimi anni, il cancro al seno non smette di essere una delle priorità delle politiche di salute, oggetto di campagne informative e screening. Alle quali è necessario affiancare una corretta Gli esperti mondiali ritengono che i casi di malattia vedranno un incremento sino a raddoppiare anche nelle donne più giovani, entro il prossimo decennio. Tra le cause sono indagate speciali le cause ...