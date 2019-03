Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell' invasione romana della

blogo

(Di martedì 5 marzo 2019) Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti diserie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno.è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata da Vertigo Films in collaborazione con la Neal Street Productions e All3Media company. Romani e celti trae leggenda Siamo nel 43 d.C. L'esercito romano è pronto a invadere il cuore celtico, una terra misteriosa e selvaggia, in cui i romani finiranno per perdersi tra elementi mistici, violenze inaspettate, donne guerriere e druidi.Quando i romani stanno per invadere la, Kerra (interpretata da Kelly Reilly), figlia del ...

