BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari attende i risultati di Bper | 5 marzo 2019

BORSA ITALIANA - in forte calo il controvalore degli scambi del 4/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,94 miliardi di euro, in deciso ribasso, -14,02%,, rispetto alla seduta precedente che ...

BORSA ITALIANA oggi - Milano in rialzo. Spread stabile : Avvio di settimana in rialzo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in positivo, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,61% a 20.820 punti. Bene anche le altre Borse europee: Francoforte +0,38%, Parigi +0,...