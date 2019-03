Bomba Napoli | “è fatta per Immobile” | ma il papà smentisce…

Napoli - Bomba carta esplode davanti a un negozio di Chiaiano : bomba a Chiaiano, all'ingresso di un negozio su Vico Vincenzo Valente. L' ordigno, una bomba carta, è esploso davanti la saracinesca dell'attività commerciale intorno all 13, orario di chiusura per il ...

Napoli - decapitato il clan Moccia : sette arresti - in cella i Bombaroli del racket : I carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli arrestando sette ...

Napoli - riapre la storica pizzeria Sorbillo dopo la Bomba che aveva danneggiato il locale : Ad una settimana circa dall'esplosione di una bomba carta dinanzi al suo locale, Gino Sorbillo questa mattina ha riaperto la sua storica pizzeria in Via dei Tribunali. Per festeggiare l'evento, sono state offerte in strada decine e decine di pizze marinare. Numerosi sono stati i napoletani che si sono riversati in strada per celebrare la riapertura dell'attività commerciale e che hanno gustato, insieme ai turisti di passaggio, un ottimo trancio ...

Napoli - dopo la Bomba Sorbillo riapre : "Pizza gratis per tutti" : La pizzeria Sorbillo in via Tribunali riapre dopo la bomba fatta esplodere la scorsa settimana davanti alla serranda. E lo fa con una festa di popolo, al grido di "Pizza gratis per tutti" . Napoletani ...

Sorbillo riapre dopo la Bomba e offre la pizza a tutti. "Solo denunciando - Napoli si risolleverà" : Ha riaperto con una festa di popolo la pizzeria Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba fatta esplodere la scorsa settimana. E per festeggiare sono state offerte pizze gratis a quanti si erano dati qui appuntamento e ai turisti di passaggio che non hanno rinunciato a un trancio.Decine e decine sono le pizze marinare che sono state sfornate e offerte in strada. "Noi non ci scoraggiamo - ha detto Gino Sorbillo - e oggi festeggiamo con una semplice ...

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la Bomba in pizzeria : 'È stato il racket' : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei 'Verdi' che l'aspettano con ansia, sulla soglia ...

Napoli - la pizzeria Sorbillo riapre dopo la Bomba : Il titolare del celebre locale situato nel centro storico della città partenopea ha pubblicato un lungo post su Facebook...

Sorbillo torna a Napoli dopo la Bomba : «Io riapro la pizzeria ma bonificate i vicoli» : Un incontro durato circa dieci minuti, quello tra il ministro Salvini e il pizzaiolo Sorbillo, in una saletta privata dell'aeroporto di Capodichino: qui il leader della Lega si è fermato apposta per ...

Napoli - Bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - è esplosa una Bomba davanti la storica pizzeria Sorbillo : Tanta paura per Gino Sorbillo, il proprietario della storica pizzeria che si trova in Via dei Tribunali, a Napoli. Martedì sera, davanti al suo locale, è esplosa una bomba carta. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso proprietario, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post con scritto: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo, ma riapriremo presto". Questo evento, che per fortuna non ha causato danni fisici alle persone ...

Bomba carta in pizzeria - il ministro Salvini incontra Sorbillo all'aeroporto di Napoli : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Raid con Bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli e va in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato in anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...