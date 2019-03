Bob e skeleton | Mondiali 2019 | la Germania si impone nella prova a squadre nonostante le

Slittino - Bob e skeleton. L'Italia senza impianti ha "sfrattato" 30 medaglie : In un'epoca che vede i giovani italiani sempre più orientati a guardare oltreconfine per cercare opportunità professionali, c'è anche chi, suo malgrado, si vede costretto ad emigrare all'estero alla ricerca di una dimora che nel proprio Paese non esiste più. È questa la situazione critica e precaria dei nomadi per eccellenza dello sport italiano, ovvero gli atleti azzurri di Slittino, bob e skeleton.Dopo le imprese realizzate nel passato, da ...