Blitz contro cosa nostra a Trapani anche due politici tra i 25 arrestati

Blitz contro mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : 25 persone arrestate, tra cui l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore di Trapani Ivana Inferrera. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

Blitz contro mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : Coinvolti l'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore trapanese Ivana Inferrera

Blitz contro Cosa Nostra - 32 arresti per mafia. C'è anche un capo ultrà della Juventus : Blitz della Dia tra Sicilia, Calabria ed Emilia contro Cosa Nostra. La Dda di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.All'operazione partecipano ...

Rdc : Blitz contro i 'furbetti' - Gdf fa scattare il censimento in Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha annunciato a Termini Imerese che il governo intende dare filo da torcere ai furbetti, che intendono ‘barare' per ottenere il sussidio: "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il reddito venga macchiato da al

Siria - 'pronto Blitz finale contro Isis' : Le forze curdo-Siriane che circondano il campo di tende allestito dagli ultimi irriducibili miliziani dell'Isis sono in attesa del segnale per entrare in azione ed "eliminare gli ultimi combattenti ...

Blitz in Trentino - arrestati sette anarchici : "Attentati contro obiettivi istituzionali" : Misure cautelari nei confronti di 7 anarco-insurrezionalisti accusati di aver commesso numerosi attentati esplosivi. Le...

Antagonisti indagati? Già pronto nuovo Blitz contro Brigata ebraica : La loro non è una normale e legittima critica politica ma un vero e proprio desiderio di cancellare la nostra presenza dal 25 aprile. Fosse per loro, l'intera storia della Brigata ebraica andrebbe ...

Viterbo - Blitz alla stazione contro i clochard : buttate nei cassonetti le coperte dei senza tetto : Poco più di un mese fa fu il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, a buttare in un cassonetto le coperte di un senzatetto. Ora, un caso simile si registra a Viterbo dove questa mattina, ...

Torino - Blitz contro il centro sociale nell'asilo : All'alba le forze dell'ordine hanno sgomberato l'asilo occupato di via Alessandria a Torino . La struttura un tempo ospitava la scuola materna Principe di Napoli, fu occupata nel 1995. Sei antagonisti ...

Gravina in Puglia - svastiche sui muri nello stadio : il Blitz prima della partita contro il razzismo : Il sindaco ha annunciato la costituzione di parte civile del Comune in un eventuale processo se gli autori saranno identificati: "Gravina democratica e antifascista non resterà mai in silenzio"

Operazione 'Ossessione' - Blitz contro clan Mancuso : in 6 scarcerati a Milano : Milano - Sono state scarcerate sei delle sette persone fermate tre giorni fa, a Milano, nell'ambito dell'Operazione denominata 'Ossessione' che ha portato all'esecuzione di 25 provvedimenti di fermo ...

Mafia - Blitz contro il mandamento di Mussomeli : 17 arresti. Scoperti i mandanti di un omicidio del 1998 : Colpo al mandamento mafioso di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Ros questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire gli affari della cosca: dalle pressioni estorsive nei ...

Blitz al campo rom dei carabinieri - anche un elicottero per i controlli : Giugliano. Blitz al campo rom, decine di carabinieri in azione due punti controlli a tappeto della zona. È in corso da alcune ore un operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti ...