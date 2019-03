Belen si scaglia contro l' intervento di Corona all' Isola dei famosi | ' Che vergogna'

Blastingnews

(Di martedì 5 marzo 2019) Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata dell'dei, dove abbiamo visto che si è tornato a parlare del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli nei confronti del cantante. La scorsa settimana il naufrago dell'aveva ammesso di non voler credere a questi rumors riportati in tv e sui giornali ma stavolta a prendere la parola è stato Fabrizio, che ieri sera è intervenuto con un video messaggio all', scatenando la reazione negativa disui socialLo sfogo diche ha umiliato Riccardo Fogli all'Nel dettaglio, abbiamo visto che senza troppi mezzi termini e giri di parola,ha ribadito a Riccardo Fogli di avere le prove di quello che ha detto e dichiarato in questi giorni. L'ex re dei paparazzi, quindi, ha ribadito che Karin, moglie di Riccardo, lo avrebbe tradito e lui ha le foto che ...

infoitcultura : Belen si scaglia contro l’intervento di Corona a L’Isola dei Famosi: “Che schifo, che vergogna!” - GIOURSO : RT @BITCHYFit: Belen si scaglia contro l'intervento di Corona a L'Isola dei Famosi: 'Che schifo, che vergogna!' | BitchyF - LucasPrezioso : RT @BITCHYFit: Belen si scaglia contro l'intervento di Corona a L'Isola dei Famosi: 'Che schifo, che vergogna!' | BitchyF -