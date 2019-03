Baby gang nel milanese | indagati 9 minorenni

Milano - presa Baby gang : nove minori arrestati. “Volevano generare paura. Ferocia per avere 5 euro o un cappellino” : Pianificavano con precisione le loro azioni, caratterizzate da “una particolare Ferocia del gruppo” anche solo per impossessarsi di un cappellino o di 5 euro. Il loro scopo infatti non era tanto il guadagno, quanto generare nelle vittime “paura, smarrimento e sgomento”. Così nell’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per cinque minorenni e il collocamento in comunità per altri quattro, il ...