Astronomy Picture of The Day | la NASA sceglie 2 foto di astrofili italiani

(Di martedì 5 marzo 2019) L’1 e il 4 marzo laha scelto 2dicome “of The Day” (Apod), cioèastronomiche del giorno. Protagoniste la cometa C/2018 Y1 Iwamoto e la congiunzione Luna, Venere, Giove e la stella Antares sul mare di Siracusa: gli autori sono, rispettivamente, Rolando Ligustri, astrofilo di Latisana (Udine) e il siracusano Dario Giannobile.Ladel giorno viene scelta dagli esperti dellae dell’Università del Michigan, e premia gliche si dilettano digrafia astronomica.L'articoloof The Day: ladiMeteo Web.

