Arrestata Ida Marandola | direttore del Consiglio ricerca in Agricoltura Sequestri per 8

(Di martedì 5 marzo 2019) Idagenerale delper laine l'analisi dell'economia agraria (Crea), è statadalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della procura di Roma che hanno portato alla luce "gravi irregolarità" nella gestione dell'ente.Le misure cautelari riguardano anche altri 4 soggetti, accusati a vario titolo di peculato, abuso d'ufficio e falso. Il Gip ha anche disposto il sequestro di beni per 8 milioni.Le irregolarità nella gestione del Crea - che stando al sito istituzionale è "il principale ente diitaliano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero delle politiche agricole" - riguardano, secondo quanto sostiene la Gdf, innanzitutto la scelta della nuova sede.Il Dg avrebbe indicato un numero di dipendenti superiore a quello reale e così facendo avrebbe avuto la ...

