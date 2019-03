Antonello Venditti | Diciotti? Salvini ha agito nell' interesse nazionale

Antonello Venditti si confessa : il bullismo - Ultimo e la difesa di Salvini : Antonello Venditti, intervistato, si confessa a cuore aperto: Ultimo e Matteo Salvini Il cantante romano Antonello Venditti, intervistato da Vanity Fair, si è confessato sui più disparati temi. Da Ultimo alla politica con il suo appoggio a Matteo Salvini. L’incontro con Ultimo lo definisce un “miracolo“. “L’incontro con lui è stato un miracolo di Sanremo. […] L'articolo Antonello Venditti si confessa: il bullismo, ...

Antonello Venditti : "Mia madre sperava nei miei fallimenti. Mangiavo tutto il giorno per sfogarmi. Salvini? Sulla Diciotti ha agito per l'interesse nazionale" : "Ero tra quelli che sentivano le risatine al loro passaggio e se una ragazza mi sorrideva neanche ci credevo. Mi chiamavano 'Cicciabomba', pesavo quasi 100 chili" racconta Antonello Venditti ricordando gli anni della scuola in un'intervista a Vanity Fair. Il cantautore è alla vigilia dei suoi 70 anni, che festeggerà celebrando anche l'anniversario di Sotto il segno dei pesci, l'album pubblicato l'8 marzo 1978. Venditti racconta il ...

Antonello Venditti rivela : 'A scuola mi bullizzavano - mi chiamavano 'Cicciabomba'' : 'Sai che te dico, io mo' me butto ar fiume', minacciava Antonello Venditti nella sua prima canzone, Sora Rosa, scritta a 14 anni nel 1963. 'Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro e la ...

I bulli a scuola - gli occhiali a raggi X - l’amicizia con Ultimo - la difesa di Salvini : Antonello Venditti si confessa : Antonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiSai che te dico, io mo’ me butto ar fiume, minacciava Antonello Venditti nella sua prima canzone, Sora Rosa, scritta a 14 anni nel 1963. «Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro e la prospettiva del suicidio, invece di sembrarmi drammatica, mi pareva la soluzione del problema», racconta il cantautore a Vanity Fair, nel numero in ...

Biglietti e ingressi per il concerto di Antonello Venditti a Bologna del 2 marzo all’Unipol Arena : Il concerto di Antonello Venditti a Bologna avvia la nuova sessione di live che l'artista romano ha concepito per le celebrazioni di Sotto il segno dei pesci, a 40 anni dal suo rilascio. I Biglietti per assistere al concerto sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno richiesto la consegna con corriere espresso possono presentarsi all'ingresso dopo l'apertura dei varchi, mentre quelli che ...

Ultimo : Antonello Venditti a sorpresa nel video di 'Fateme cantà' - poi un duetto al concerto di Roma : ... Antonello Venditti ha annunciato che Ultimo sarà suo ospite in occasione di "Venditti and friends", i due concerti speciali che l'8 e 9 marzo lo vedranno esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma ...

I nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci - 9 date in estate : nuovi concerti di Antonello Venditti sono in programma per il periodo estivo. Sono 9 i nuovi appuntamenti che si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, al via il prossimo 2 marzo da Bologna per una prima parte nei palasport ed una seconda parte estiva. Agli eventi in programma nelle location indoor, si aggiungono adesso 9 nuovi spettacoli dal vivo in estate, nelle location estive italiane più prestigiose, da Palmanova a Marostica, ...

Sanremo - Antonello Venditti prende in giro Ultimo per il secondo posto al Festival. E la cena finisce così : Dopo la delusione e la rabbia, più volte manifestate pubblicamente, per il secondo posto al Festival di Sanremo Ultimo si concede una serata tra amici, e nel gruppo c’è anche Antonello Venditti. Il cantautore romano lo prende in giro: “Ultimo, ora ti chiami secondo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore” assicura Venditti. I due poi intonano insieme “Notte prima degli esami” L'articolo Sanremo, Antonello Venditti ...

Ultimo insieme a Venditti dopo Sanremo : Antonello prende in giro Niccolò : Ultimo, Antonello Venditti scherza su Sanremo 2019: l’ironia del cantautore diverte tutti La polemica continua. Ultimo resta ancora al centro dell’attenzione. Il giovanissimo artista non le ha mandate a dire e l’opinione pubblica si è divisa a metà. In ogni caso, tra i telespettatori del Festival di Sanremo 2019, sembra esserci una netta maggioranza per […] L'articolo Ultimo insieme a Venditti dopo Sanremo: Antonello ...

Saremo 2019 - Antonello Venditti sul palco dell'Ariston festeggia i 40 anni di 'Sotto il segno dei pesci' : Antonello Venditti super ospite durante la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo per festeggiare sul palco dell'Ariston il 40mo anniversario di uno dei suoi brani più famosi: 'Sotto il segno ...

Antonello Venditti a Sanremo in Sotto il Segno dei Pesci - Notte Prima degli Esami con Baglioni e un cappello di troppo (video) : A differenza del povero Cocciante lanciato sul palco dopo la mezzaNotte della seconda serata, Antonello Venditti a Sanremo 2019 ha potuto esibirsi Prima delle 21.30 e di conseguenza per una platea ancora sveglia e non ancora attanagliata dalla noia. Nella terza serata del Festival, tra i 12 Big in gara, c'è stato spazio per tanti ospiti, tra cui il cantautore romano e il suo quarantennale da celebrare, oltre che nei palazzetti, anche ...

Sanremo 2019 - canta Antonello Venditti e si scatena la rivolta : "Adesso basta!" - insulti per Claudio Baglioni : È Antonello Venditti il grande ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano sale sul palco dell'Ariston e si scatena il delirio in teatro, su Twitter e tra i telespettatori. Più precisamente, scatta il processo a Claudio Baglioni. Leggi anche: "Roba penosa", colpo di

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Karaoke sulle note di Notte prima degli esami con uno scongelato Antonello Venditti – FOTO e VIDEO : All’urlo di “Claudio, Claudio, Claudio!” dal parte del pubblico in platea, inizia il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo. Immancabile la “tassa” proveniente dal repertorio di Baglioni: stasera tocca Viva L’Inghilterra. “Anche questa sera siamo vivi”: il dirottatore artistico presenta i suoi compagni d’avventura, una Virginia Raffaele vestita finalmente con un abito meraviglioso e un Bisio gasato, che ...

Sanremo 2019 - diretta terza serata - Ariston in piedi per Antonello Venditti. Attesa per Alessandra Amoroso : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della terza serata del Festival di Sanremo 2019 . Questa sera di esibiranno i restanti 12 cantanti in gara, mentre gli ospiti...