' Anna Frank è del Da Vinci' | scritta antisemita davanti liceo di Maccarese La preside

Fiumicino - scritta antisemita al liceo : 'Sai che Anna Frank è del Da Vinci?'. La preside non cancella : 'Vero - è una di noi' : Per gli studenti del liceo 'nel 2019 tutto questo è fuori dal mondo'. 'Sì, Anna Frank è una ragazza come noi , un'adolescente come noi, testimone della crudeltà più inaudita - hanno scritto i ragazzi ...

Fiumicino - scritta antisemita al liceo : “Sai che Anna Frank è del Da Vinci?”. La preside non cancella : “Vero - è una di noi” : “E’ proprio vero: Anna Frank è del Leonardo Da Vinci e tutti noi siamo Anna Frank”. Così la preside del liceo Da Vinci di Maccarese, borgo del comune di Fiumicino, ha deciso di non rimuovere la scritta comparsa su un cartellone pubblicitario davanti a scuola. “Lo sai che Anna Frank è del Da Vinci?”, la frase impressa con un pennarello sul manifesto. “Le solite orribili parole”, la replica della dirigente ...

Scritta shock a scuola Maccarese : Anna Frank è del Da Vinci : Roma – “Lo sai che Anna Frank e’ del Da Vinci?”. Questa la frase Scritta su un cartellone pubblicitario davanti all’istituto Leonardo da Vinci di Maccarese (Fiumicino) alle porte di Roma. Non e’ un caso, da sempre la scuola lavora sulla memoria, nel corso di tutto l’anno scolastico. E’ al Da Vinci che sorge il giardino dei Giusti dove ogni albero piantato e’ dedicato a un giusto tra le ...

Anna Frank - ancora scritte choc a Roma : Roma, 4 mar. (AdnKronos) - ancora scritte offensive e il nome di Anna Frank usato come 'insulto' da stadio. Stavolta è accaduto in piazza Geremia Bonomelli, alla Garbatella a Roma, dove sono state trovate due scritte, una su un muretto e una sull'asfalto. Sul posto i motociclisti del reparto Pics de

Anna Frank - ancora scritte choc a Roma : ancora scritte offensive e il nome di Anna Frank usato come 'insulto' da stadio . Stavolta è accaduto in piazza Geremia Bonomelli, alla Garbatella a Roma, dove sono state trovate due scritte, una su ...

A Roma compare la scritta : “Romanista Anna Frank” : “Romanista Anna Frank”. Questa scritta, dal chiaro contenuto antisemita, ha fanno capolino a Roma sulle mura del Circo Massimo, nel pieno centro della Capitale, a due giorni dal derby che andrà in scena sabato sera all’Olimpico. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del PICS della polizia locale di Roma insieme al personale di Ama per procedere alla rimozione della scritta accompagnata anche da una svastica. Non si tratta dei ...

Roma - in città compare la scritta antisemita : 'Romanista Anna Frank' : Il disgustoso accaduto fece il giro del mondo e costò al club biancoceleste 50mila euro: a tanto ammontò la multa inflitta dal Tribunale della Figc per gli insulti antisemiti.

Scritta shock a Circo Massimo : Romanista Anna Frank e svastica : Roma – La Scritta “Romanista Anna Frank” seguita da una svastica e da una firma riconducibile al tifo laziale e’ comparsa su un muro perimetrale del Circo Massimo. La Scritta e’ stata rimossa poco fa dopo l’intervento di agenti del Pics della Polizia Locale di Roma Capitale e del personale di Ama. L'articolo Scritta shock a Circo Massimo: Romanista Anna Frank e svastica proviene da RomaDailyNews.

Anna Frank - la sua casa si rinnova per parlare alle nuove generazioni : La casa di Anna Frank è uno dei luoghi più visitati ad Amstwrdam e ora, dopo due anni di ristrutturazione, è pronta ad accogliere una nuova generazione di visitatori. L'alloggio segreto, ovvero l'...

Il Diario di Anna Frank spiegato ai bambini : "Anne era una bambina ebrea nata in una città tedesca. E come ogni bambina viveva felice con mamma e papà. Aveva solo quattro anni quando un uomo dai brutti baffetti salì al potere. Si chiamava Hitler, odiava gli ebrei e voleva farli scomparire. Per fortuna l'Olanda era un Paese libero in cui le cose andavano diversamente. Così la famiglia di Anne, come altre, si trasferì lì per vivere in pace. Un giorno ...

Altra vergogna ultras - volantini antisemiti a Roma : la storia si ripete dopo le foto di Anna Frank : Solo un anno fa le foto di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, adesso un nuovo episodio vergognoso riguardante gli ultras. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni volantini con messaggi antisemiti: “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori, stesse bandiere. Mer…”. Arriva qualche frecciata dal portavoce della Lazio Arturo Diaconale: “Lo scorso anno comparvero alcune figurine lasciate da alcuni ...

Lotito : 'Adesivi Anna Frank? Più grave chi uccide' : ...colore - ha detto il presidente della Lazio al termine dell'incontro alla Scuola superiore di Polizia convocato dal ministro dell' Interno Matteo Salvini e dal sottosegretario con delega allo Sport ...