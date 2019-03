Alpinismo | nuove ricerche di Nardi e Ballard su via Kinshofer

meteoweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) Proseguiranno mercoledì esplorando la zona della via– itinerario di salita e discesa maggiormente percorsa e normalmente attrezzata con corde fisse – lesul Nanga Parbat di Danielee Tom, dispersi ormai da nove giorni.Le operazioni oggi sono state sospese dopo che Alex Txicon e il suo team hanno controllato la zona da campo 2 a campo 3 con i droni, senza trovare traccia della coppia.“La temperatura molto bassa sulla parete Diamir – scrive su facebook lo staff di– e il rischio elevato di caduta di valanghe non hanno consentito al gruppo di raggiungere a piedi campo 3. Per gli stessi motivi si è deciso di non proseguire nellee di rientrare al campo base che e’ stato raggiunto nel pomeriggio”. E’ stato quindi deciso di effettuare un’ulteriore ricognizione. “La speranza ...

