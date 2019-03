Allarme terrorismo a Londra | disinnescati tre ordigni esplosivi a Heathrow | City e

Londra - disattivati 3 pacchi bomba in stazioni metro e aeroporti : torna Allarme terrorismo : Gli agenti hanno messo in sicurezza tre pacchi bomba, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale. Non risultano feriti.? La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un...

Allarme terrorismo a Londra : tre pacchi esplosivi trovati in aeroporti e stazioni : Allarme terrorismo a Londra, dove la polizia ha aperto un’indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell’ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ...

Allarme terrorismo - si temono colpi di coda dell'Isis : ... e, dall'altro, a danneggiare i sistemi informatici di operatori, anche nazionali, attivi nello Oil&Gas, nonché quelli di esponenti del mondo accademico italiano, nell'ambito di una campagna globale ...

Cyber-terrorismo e Jihad - nuovo Allarme dei Servizi italiani : Terrorismo, tensioni sociali dovute ai flussi migratori, estremismo, criminalità organizzata. Eppure le nuove e più forti minacce alla sicurezza nazionale arrivano sempre più dal mondo virtuale, dall'incremento degli attacchi cyber alle nostre imprese e alle infrastrutture critiche del Paese. È il quadro che emerge dalla relazione annuale dell'intelligence diffusa ieri a ...

Terrorismo - Allarme 007 : 'Isis minaccia concreta - ma anche Al Qaeda sta tornando in 'guerra'' : L' Isis è ancora pericoloso nonostante il suo indebolimento? Quali sono le nuove minacce? E il fenomeno dei foreign fighters? La risposta a queste domande si trova nella ' Relazione sulla politica ...

Allarme terrorismo in Usa - neonazista pianificava strage politici dem e giornalisti : Christopher Paul Hasson, 49 anni, tenente della guardia costiera americana, e' stato arrestato nella cittadina di Silver Spring in Maryland con la grave accusa di terrorismo interno. A fermarlo l'Fbi e i servizi investigativi della Guardia Costiera dopo che una indagine federale aveva portato alla luce un piano criminale per un attacco terroristico su larga scala contro civili e personaggi noti. Nel mirino anche una lista di giornalisti e ...