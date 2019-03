Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio

Alitalia a febbraio prima per puntualità : il 90 - 12% dei voli è atterrato in orario : Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio Alitalia è risultata la compagnia aerea più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati delle compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che l’indice di puntualità di Alitalia nel ...

Alitalia. Landini : urge piano prima 31/3 : "Oggi non ci è stato presentato alcun piano industriale,che per essere credibile non deve prevedere né esuberi, né idee di riduzione di salario e diritti. Su occupazione e salario non ci possono essere da pagare altri prezzi,i lavoratori di Alitalia hanno già dato".Così il leader della CgiL, Maurizio Landini. Al Mise, l'incontro su Alitalia, dove Landini ha ribadito che "bisogna accelerare i tempi".La data indicata al tavolo del 31 marzo come ...