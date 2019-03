Alfa Romeo Tonale | il primo Suv compatto del marchio sarà anche ibrido plug-in 

Alfa Romeo Tonale - La Suv compatta debutta a Ginevra - VIDEO : L'Alfa Romeo Tonale debutta al Salone di Ginevra come nuova Suv compatta della Casa di Arese. Per ora si tratta soltanto di una concept, come testimoniano alcuni dettagli di stile, come il frontale, ma nei prossimi anni da questo prototipo ibrido plug-in deriverà un modello di produzione che andrà a posizionarsi al di sotto della Stelvio tanto per prezzo, quanto per dimensioni. Piccola Stelvio con un nuovo stile. Sulla concept, un nuovo ...

Alfa Romeo Tonale - il nuovo SUV del Biscione : Dal passo dello Stelvio a quello del Tonale, la storia dei SUV Alfa Romeo prosegue nel segno dei passi alpini più famosi. Quello appena presentato al Salone di Ginevra è ancora un concept, ma è di quelli molto vicini alla produzione e verosimilmente lo vedremo su strada il prossimo anno. È presto, dunque, per parlare di caratteristiche tecniche e per ipotizzare se la Tonale di serie sarà sviluppata sulla stessa piattaforma della Jeep Compass - ...

Alfa Romeo Tonale - La Suv compatta debutta a Ginevra : L'Alfa Romeo Tonale debutta al Salone di Ginevra come nuova Suv compatta della Casa di Arese. Per ora si tratta soltanto di una concept, come testimoniano alcuni dettagli di stile, come il frontale, ma nei prossimi anni da questo prototipo dovrebbe derivare un modello di produzione che andrà a posizionarsi al di sotto della Stelvio tanto per prezzo, quanto per dimensioni.

Un unico evento in streaming per le novità Alfa Romeo - Fiat e Jeep : FCA sceglie Ginevra per mostrare, in anteprima mondiale, tre importanti novità firmate Alfa Romeo, Fiat e Jeep, attraverso un unico grande evento. Il triplice reveal sarà ospitato nell’Agorà, uno spazio simbolico nato dall’incrocio dei percorsi che delimitano gli stand FCA. Condivisione e partecipazione sottendono lo sviluppo di questa nuova area, al pari della piazza principale […] L'articolo Un unico evento in streaming per ...

Fca - concept e nuovi modelli Alfa Romeo - Jeep e Fiat in vetrina a Ginevra : Non c'è invece ancora la 500 elettrica che verrà prodotta dal prossimo anno a Mirafiori, modello molto atteso che il vicepremier Luigi Di Maio ha definito 'un simbolo di un nuovo mondo della mobilità'...

