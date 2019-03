Alessandra Cantini | il primo piano del lato B e un commento da censura

liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Qualche tempo fafece molto parlare di sé per aver dato scandalo a Cr4, il programma di Piero Chiambretti. Cosa fece? Presto detto: prima disse di essere in studio senza slip, dunque lo dimostrò. Immagini da. Per inciso laè stata candidata in Forza Italia e si è v

Libero_official : Dopo essere andata in tv senza slip, Alessandra Cantini - se possibile - ha fatto di peggio: immagine (e commento)… - MatteoMascia : A #LaZanzara un'esponente di @forza_italia, tale Alessandra Cantini, dichiara che mostrare il culo è la sua tattica… -