Al via la Settimana dei Musei | premier Conte | “Cultura e giovani binomio perfetto per

Al via la settimana dei musei - ingressi gratuiti fino al 10 marzo : La prima delle iniziative del ministro Bonisoli per promuovere la cultura. ingressi a 2 euro tutto l'anno per i giovani dai 18 ai 25 anni. Le polemiche con l'ex ministro Franceschini: "Con le sole domeniche gratis si entrava senza pagare 12 giorni l'anno, adesso 20"

Ciclismo - il finale settimana degli italiani. Elia Viviani e Matteo Moschetti sugli scudi - segnali da Fedeli : La primavera si avvicina e assieme a lei si entra nel vivo della stagione di Ciclismo. Dal Belgio, agli Emirati Arabi, sino al Rwanda, sono stati diversi gli italiani impegnati nelle corse di questo ultimo weekend. Si parte innanzitutto dalla classica che, come di consueto, dà il via allo spettacolo delle corse del Belgio: la Omloop Het Nieuwsblad. Top ten per il campione europeo Matteo Trentin. La sua Mitchelton-Scott svolge un ottimo lavoro, ...

Roma : programma e deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ da piazza dell’Esquilino lungo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per giungere in piazza Madonna di Loreto. Bus deviati. Domani, dalle 14.30 alle 17, un corteo carnevalesco sfilera’ lungo via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Brancaleone, via Braccio da Montone, via Conte di Carmagola, via Alberto da Giussano, ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo : Sagittario viaggiatore - Acquario trasgressivo : In questa settimana che va dal 18 al 24 marzo troviamo il Sole che passerà dai Pesci all'Ariete. La Luna viaggerà dal Leone allo Scorpione. Nodo lunare in Cancro e Giove in Sagittario. Nettuno e Mercurio in Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere in Acquario e Marte assieme ad Urano nel segno del Toro. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Ariete sotto esame, Toro stacanovista Ariete: progetti sotto esame. Da una parte le questioni ...

Crescita - Conte : “Acceleriamo sulle infrastrutture - in settimana legge delega su appalti. Decreto per riavviare cantieri” : “L’Italia deve correre” e il governo sa che “è arrivato il momento di premere sull’acceleratore sul fronte delle infrastrutture“. Così il premier Giuseppe Conte, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui sostiene che la struttura di missione Investitalia e la cabina di regia Strategia Italia, di cui ha di recente firmato i decreti attuativi, creano “un’autostrada a tre corsie per la Crescita” con ...

Un Posto al sole - spoiler prossima settimana : Alessandra e Silvia sempre più vicine : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in onda a partire dal 4 marzo, entrerà nel vivo la faccenda che da tempo vede coinvolti i giovani della soap: Alex e Vittorio. I due, infatti, si ritroveranno a vivere dei momenti del tutto particolari che porteranno la ragazza a prendere una posizione decisiva ...

Ventimiglia : al via la settimana del benessere per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Biancheri - Foto - : ... in cui non si fa lezione in modo tradizionale, ma con metodologie che vanno dal "peer tutoring" a ricerche di gruppo, passando per giornate di sport, musica, tecnologia, scienza. Tutti i campi del ...

Mancano i materiali elettorali - Nigeria rinvia elezioni presidenziali di una settimana : Manca il materiale elettorale, le elezioni presidenziali in Nigeria slittano di una settimana. "Una decisione difficile ma necessaria per il successo del voto e per il consolidamento della nostra democrazia", ha affermato il presidente della Commissione elettorale, Mahmood Yakubu, poche ore prima dell'apertura prevista delle urne. "Dopo una attenta revisione della logistica e dei piani operativi e data la nostra determinazione di condurre ...

Smartphone - dagli schermi pieghevoli alle nuove fotocamere : al via una settimana di eventi : Sta per iniziare una settimana di eventi, in cui tutte le aziende più importanti – tranne Apple – presenteranno le novità del settore Smartphone. Samsung aprirà le danze il 20 febbraio in California, seguirà Oppo il 23 e il 24 Xiaomi, Huawei, Nokia e LG, tutte presenti a Barcellona per l’anteprima del Mobile World Congress. Grande attesa per la presentazione di schermi pieghevoli, del supporto alle nuove reti 5G e delle nuove ...

Francesco Molinari - rientro rinviato di una settimana : Roma, 12 feb., askanews, - Francesco Molinari non parteciperà, come aveva programmato, al Genesis Open, PGA Tour, 14-17 febbraio,. L'azzurro ha annunciato in un tweet che a causa di una brutta ...

