﻿Salmo Lunedì | testo e significato nuova canzone dell’album “Playlist”

termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2019) Salmodell’albumDa pochi giorni è disponibile online il video del branodi Salmo. Si tratta del brano estratto dall’album. Nel video-cortometraggio di quasi 8 minuti, oltre all’artista, l’altro protagonista è l’attore Alessandro Borghi. La regia di YouNuts.Salmo, curiosità Curiosità: il video è stato girato negli Studios Nu Boyana, a Sofia in Bulgaria.“L’idea del video – ha dichiarato Salmo – mi è venuta mentre scrivevo ildella. E mi sono ispirato a film come Io sono leggenda, Twin Peaks, 28 giorni dopo e anche Fight club. Insomma tutta roba per stomaci forti, e per chi adora gli horror”.Salmobrano part I Di seguito proponiamo ilintegrale del brano.Ah, yeahNon preoccuparti che ...

_Lulina_ : Ho appena visto #Lunedì di Salmo. Non è un video musicale, è un mini film con un grandissimo Alessandro Borghi AS USUAL - FreakOutMagazin : Da oggi è online il cortometraggio di “Lunedì”, il brano più profondo e introspettivo del nuovo progetto discografi… - spettacolo_fp : Il cantante, uno dei migliori rapper italiani in circolazione, amato da critica e pubblico, infatti, non ha mai nas… -