Zingaretti segretario Pd con il 70% Alle primarie 1 | 8 milioni di votanti

Primarie Pd - Zingaretti nuovo segretario - A votare 1 - 5 milioni di persone : Il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro, ha affermato che "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-...

Pd : primarie - Zingaretti eletto segretario dedico vittoria a poveri : ROMA - Nicola zingaretti e' il nuovo segretario del Partito democratico. Anche se mancano gli ultimi dati ufficiali, non ci sarebbero dubbi sul...

Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario"Voglio essere leader di una comunità e non capo - ora unità" | "I delusi torneranno" : Il Pd punta a superare il milione di persone al voto ai gazebo nelle Primarie per scegliere il nuovo leader , dopo la stagione di Matteo Renzi e la reggenza di Maurizio Martina. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

Primarie Pd - Nicola Zingaretti nuovo segretario : “Offriremo un’altra strada”. Giachetti e Martina si congratulano : Le Primarie del Partito Democratico incoronano Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Stando ai dati in arrivo dai seggi delle Primarie, quella del governatore del Lazio sarà un’affermazione netta grazie a una percentuale tra il 65-70% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterà di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il ...