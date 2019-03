Zingaretti | l' ultrà della mediazione che il fratello «Montalbano» definiva «secchione di

corriere

(Di lunedì 4 marzo 2019) ... il Pd esca dal voto più unito» Giachetti: «Se non vinco non me ne vado» Luca: «Libertà per me è non aver bisogno di nulla» Alla ricerca di un punto di, in politica e nella vita,...

claudiutza_ : RT @Corriere: L’ascesa di Nicola Zingaretti, l’ultrà della mediazione: «Ora a Torino per la Tav» - Corriere : L’ascesa di Nicola Zingaretti, l’ultrà della mediazione: «Ora a Torino per la Tav» - PoliticaAdesso : L’ascesa di Zingaretti, ultrà della mediazione: ora a Torino per la Tav -