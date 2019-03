Viola Valentino Accusa Riccardo Fogli!

gossipnews.tv

(Di lunedì 4 marzo 2019) Sul presunto tradimento traFogli e la moglie Karin Trentin ne sono state dette. Ora interviene l’ex moglie di Fogli,. La donna non le manda certo a dire. Ecco cosa rivela sul suo ex marito e sulla sua attuale moglie.Sul presunto tradimento di Karin Trentin, la moglie diFogli, che stando a Fabrizio Corona avrebbe tradito il marito per ben 4 anni di fila, tante ne sono state dette, fra accuse, smentite e presunte verità. Il caso sta interessando sempre più il gossip Italiano, tanto che lo stesso Fabrizio Corona è in viaggio per l’honduras per avere un faccia a faccia conFogli, attualmente impegnato con l’Isola dei Famosi.A gettare altra legna sul fuoco ci ha pensato, ovvero la ex moglie di Fogli con il quale si è sposata nel 1971. La donna è un fiume in piena e durante la sua ultima intervista al ...

