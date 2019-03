Vinicio Marchioni e Francesco Montanari | da ' Romanzo criminale' a ' Zio Vanja' | insieme a

ilmessaggero

(Di lunedì 4 marzo 2019) Cechov fa sold out al Teatro Tor Bella Monaca e anche qualcosa in più visto che l'altra sera, alla prima, sono state aggiunte diverse sedie per non lasciare fuori nessuno del pubblico, che ha risposto ...

zazoomnews : Vinicio Marchioni e Francesco Montanari da Romanzo criminale a Zio Manja: insieme a teatro - #Vinicio #Marchioni… - trendemoda : Uno zio Vanja, al Teatro Dei Marsi Prosa arriva la celebre opera di Cechov con Vinicio Marchioni e Francesco Montan… - khoratwit : Prosegue il tour di 'Uno zio Vanja' per la regia di Vinicio Marchioni. 28/02 Tivoli, Teatro Giuseppetti 1-3/03 Rom… -