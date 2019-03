Venezuela | Guaidò ritorna a Caracas | “Se regime osa sequestrarmi ci sarà reazione”

Venezuela - Guaidó torna a Caracas acclamato dalla folla : 'Entriamo da liberi' : 'Il mondo guarda, il presidente ad interim Guaido deve essere autorizzato a rientrare in Venezuela in tutta sicurezza', ha insistito ancora Pence, in prima linea nella strategia Usa per spingere ...

Venezuela - Juan Guaidò è tornato a Caracas e rischia l'arresto - Sky TG24 - : Il leader dell'opposizione è atterrato a Caracas: "Entriamo da cittadini liberi, che nessuno ci dica il contrario. Conosciamo i rischi, ma andiamo avanti". Gli Usa: "Non toccatelo o reagiremo"

Venezuela - Guaidò rientrato nel paese per continuare liberazione : Il numero uno dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò , è atterrato all'aeroporto della capitale Caracas , dopo aver lasciato il paese per 10 giorni per un tour dell'America Latina . Al suo ritorno ...

Venezuela - Guaido’ rientra a Caracas. Ma il governo Maduro non lo molla : “Stiamo esaminando misure adeguate” : Il leader dell'opposizione Venezuelana e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò è rientrato a Caracas, dopo aver lanciato un appello ai suoi sostenitori perché si mobilitino in tutto il Paese. "Siamo nella nostra amata patria, abbiamo superato i controlli dell'immigrazione e ci mobiliteremo dove è il nostro popolo", ha scritto Guaidò sul suo account di Twitter. Guaidò, reduce da un giro di visite in vari Paesi della regione - dove è ...

Venezuela - Guaidò rientra a Caracas : "Se Maduro mi arresta sarà il suo ultimo errore" : Il mondo sta guardando. Al presidente ad interim Guaidò deve essere consentito di rientrare in Venezuela in modo sicuro".

Juan Guaidó è tornato in Venezuela - dove rischia di essere arrestato : Juan Guaidó, l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, è atterrato nell’aeroporto di Caracas dopo che il 22 febbraio aveva lasciato il paese per assistere al concerto organizzato sul confine tra Colombia e Venezuela dal miliardario Richard Branson. Negli ultimi dieci giorni Guaidó

Venezuela.Guaidò tornato - manifestazioni : 17.36 Il presidente dell'assemblea nazionale, autoproclamato presidente ad interim Guaidò è tornato a Caracas dopo il tour di 10 giorni in America Latina. "Torniamo in piazza e rivolgiamo un appello alle forze armate a seguire l'esempio di chi l'ha già fatto e a pronunciarsi contro l'usurpatore",aveva detto prima di rientrare. Sono previste manifestazioni in diverse città. Intanto, secondo media americani,Trump intende rafforzare l'embargo a ...

Guaidò torna in Venezuela e rilancia la sfida a Maduro : 'Anche i militari si uniscano' : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana e presidente ad interim, Juan Guaidò , ha confermato il suo ritorno oggi in Venezuela e avvertito che 'se il regime tenta di sequestrarmi, sarà uno ...

Guaidò torna in Venezuela e rilancia : “Oggi torniamo in piazza - i militari si uniscano” : Il presidente dell’Assemblea nazionale Venezuelana e presidente ad interim, Juan Guaidò, ha confermato il suo ritorno oggi in Venezuela e avvertito che «se il regime tenta di sequestrarmi, sarà uno degli ultimi e più costosi errori». In un video in diretta da un luogo sconosciuto postato sui social network, Guaidò ha aggiunto che «nel caso l’usurpa...

Venezuela - Guaidò farà bilancio suo tour : Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidò, ha reso noto che in nottata farà un bilancio del suo tour in America latina e preciserà le prossime iniziative di mobilitazione. Via Twitter Guaidò ha precisato che l'intervento sarà diffuso attraverso i suoi social network: Facebook, Twitter e Periscope.

Caos Venezuela - Guaidò ai militari : "Mollate Maduro o niente amnistia" : L'autoproclamato presidente ad interim è in tour in Sudamerica per trovare sostegno contro il regime di Caracas e lancia appelli per una transizione senza sangue

Guaidò annuncia ritorno in Venezuela - : L'autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò ha dichiarato che sta ritornando nel Paese ed ha chiesto nuove manifestazioni e comizi per lunedì e martedì. "Annuncio il mio ritorno ...