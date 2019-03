' Unica' E che fisico! Laura Pausini struccata e in costume Fan impazziti | foto

Unicredit assume laureati in materie economiche - giuridiche e della comUnicazione : Come già anticipato nei mesi precedenti, durante il 2019 Unicredit Banca rafforzerà il proprio organico reclutando presso le proprie sedi nuove risorse da assumere e da formare. In questo momento sono ricercate figure che operino nell'ambito delle consulenze, che siano a diretto contatto con la clientela e che si occupino della promozione dei prodotti di base, come consulenti di filiale e customer care: per Unicredit, infatti, una delle ...

Che Dio ci aiuti 5 - episodi 15-16 : Santopaolo comUnica la scelta a Ginevra : Prosegue il successo della longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' che ha la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo a dimostrazione delle svariate tematiche trattate. Giovedì 7 marzo va in onda sul piccolo schermo l'ottavo appuntamento con la fiction che vede come protagonista Elena Sofia Ricci in onda su Rai Uno alle ore 21:30. Le anticipazioni del quindicesimo episodio dell'ottava puntata, intitolato "Attenti al ...

De Gregori : "Le quote radio? Una fesseria". E confessa : "L'Unica volta che ho detto ti amo" : Mette le mani avanti: "Qui può succedere di tutto in qualsiasi momento. Anche che uno arrivi sul palco con una pianta da consegnare. Anzi, mi piacerebbe se succedesse. In effetti siete entrati in una ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - individuata la tenda di Nardi : i dettagli nel comUnicato dello staff dell’alpinista : Alpinismo: avvistata la tenda di Nardi invasa dalla neve, nell’area segni di valanga E’ stata individuata dall’elicottero la tenda di Daniele Nardi e di Tom Ballard sul Nanga Parbat. Lo rende noto lo staff dell’alpinista italiano di cui non si hanno notizie da domenica, impegnato insieme all’inglese nel tentativo di salita invernale lungo lo Sperone Mummery. Secondo quanto comunicato dall’esperto ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - la comUnicazione dell’aviazione pakistana : “nessuna traccia degli alpinisti” : Alpinismo, l’aviazione pakistana comunica di non aver trovato alcuna traccia degli alpinisti dispersi sul Nang Parbat “L’aviazione pakistana comunica che è stato effettuato un volo di ricognizione sopra lo Sperone Mummery purtroppo senza trovare tracce degli alpinisti. L’elicottero è rientrato al più vicino eliporto per fare rifornimento e torna per una seconda ricognizione a breve“. Lo rende noto lo staff ...

Proroghe fiscali - ecco il decreto : slittano al 10 aprile anche le comUnicazioni Iva : Si è fatta attendere ma arriva una proroga ampia per gli adempimenti di fine febbraio. Oltre a spesometro ed esterometro differiti a fine aprile, ci sarà più tempo anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018. Non solo. slittano al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi anche i versamenti dell’Iva per la vendita a distanza con uso di interfaccia tecnologiche di tablet, ...

Proroghe fiscali - ecco il decreto : slittano al 10 aprile anche le comUnicazioni Iva : Si è fatta attendere ma arriva una proroga ampia per gli adempimenti di fine febbraio. Oltre a spesometro ed esterometro differiti a fine aprile, ci sarà più tempo anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018. Non solo. slittano al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi anche i versamenti dell’Iva per la vendita a distanza con uso di interfaccia tecnologiche di tablet, ...

Proroghe fiscali - ecco il decreto : slittano al 10 aprile anche le comUnicazioni Iva : Annunciato a metà febbraio dai due sottosegretari all'Economia Massimo Bitonci, Lega, e Villarosa, il testo come spesso accade si è perso tra firme, bollinature e riscontri. Ma come spiega a «Il Sole ...

Vittorio Feltri - l'avvertimento sulle balle dopo il trionfo di Salvini : "I voti sono l'Unica verità che conta" : Le elezioni sarde come quelle abruzzesi dicono la verità, ma non tutta. Registrano una tendenza e non rispecchiano la realtà nazionale. I dati vanno presi con le pinze. Per misurare la febbre del Paese bisognerà attendere i risultati delle europee, dai quali si capirà se i Cinque stelle sono moribon

Fiorentina - Astori bersagliato sui social. Che vergogna! Il comUnicato : Fiorentina Astori – Una profonda vergogna quella che si è consumata in questi giorni dopo gli episodi discussi di Fiorentina-Inter. A scatenare i tifosi dell’Inter è stato l’arbitro Abisso che, nei minuti finali della gara, ha concesso un calcio di rigore alla Fiorentina che poi ha pareggiato la partita. Il rigore di D’Ambrosio, sui profili […] L'articolo Fiorentina, Astori bersagliato sui social. Che vergogna! Il ...

Diciotti - Meloni : "M5s ha fatto l'Unica cosa che poteva fare - non credo a scambio con Tav" : Nel corso dell'intervista si è soffermata anche sui temi di politica interna, in particolar modo la Tav. 'La maggioranza sta facendo il gioco delle tre carte. Non ho avuto modo di chiedere ...

Chelsea - mercato bloccato per due anni : il comUnicato della Fifa : Chelsea mercato – Tempi duri per Maurizio Sarri e il Chelsea. Dopo il passaggio del turno di Europa League, il club londinese ha subito ricevuto una brutta notizia: il mercato sarà bloccato per due anni E’ questa la decisione della Fifa che ha sanzionato il club di Roman Abramovich. Non c’è pace per Maurizio Sarri […] L'articolo Chelsea, mercato bloccato per due anni: il comunicato della Fifa proviene da Serie A News ...

Pd - Martina : “Audio Richetti? E’ di giorni fa - tutto superato. Europee? Sì a lista Unica con Bonino - Calenda - Pizzarotti” : “La posizione di Matteo Richetti emersa dall’audio? Cosa volete che vi dica? Che non lo sapessi? Questo è un audio di qualche giorno fa nel pieno di un lavoro che, come sempre, è molto complicato quando si fanno le liste, in particolare per l’assemblea nazionale. Ma è tutto ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto dopo, limando un po’ di questioni interne nei vari territori”. Lo afferma ai ...

Chelsea - Sarri spalle al muro 'L Unica soluzione è una serie di vittorie' : LONDRA - Una striscia di successi per dare una svolta a una stagione sin qui al di sotto delle attese e soprattutto puntellare la sua panchina. Maurizio Sarri è con le spalle al muro, secondo la ...