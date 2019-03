Traffico Roma del 04-03-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO… CI SONO GROSSI PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA. SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE NON CI SONO GROSSI IMPEDIMENTI, ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 11.20 EC. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SI È NORMALIZZATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, BUONA LA CIRCOLAZIONE IN GENERALE SULL’INTERO PERCORSO DELL’ANELLO SENZA PROBLEMI IN QUESTE ORE FANNO ECCEZIONE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA CONSOLARE ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 11.20 EC. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SI È NORMALIZZATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, BUONA LA CIRCOLAZIONE IN GENERALE SULL’INTERO PERCORSO DELL’ANELLO SENZA PROBLEMI IN QUESTE ORE FANNO ECCEZIONE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA CONSOLARE ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 09.50 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma NORD E LA FLAMINIA CODE PER Traffico INVECE NELLA PARTE EST DELLA CITTÀ IN CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’ APPIA; ALTRE CODE POI SULLA ESTERNA INVECE TRA Roma SUD E TIBURTINA. RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 09.50 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma NORD E LA FLAMINIA CODE PER Traffico INVECE NELLA PARTE EST DELLA CITTÀ IN CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’ APPIA; ALTRE CODE POI SULLA ESTERNA INVECE TRA Roma SUD E TIBURTINA. RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 09.20 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma NORD E LA FLAMINIA CODE PER Traffico INVECE NELLA PARTE EST DELLA CITTÀ IN CARREGGIATA INTERNA, TRA Roma NORD E TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’ APPIA; ALTRE CODE POI SULLA ESTERNA INVECE TRA PRENESTINA E NOMENTANA ED ANCHE TRA ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 08.50 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN INGRESSO IN CITTÀ E LUNGHI CODE POI SULLA FLAMINIA STESSA SINO A VIA DEI DUE PONTI ANCORA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA BIS A TRIONFALE E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALL’ALTRA ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 08.20 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN IGRESSO IN CITTÀ E LUNGHI CODE POI SULLA FLAMINIA STESSA SINO A VIA DEI DUE PONTI ANCORA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA BIS A TRIONFALE E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALL’ALTRA ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 07.50 ec. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN IGRESSO IN CITTÀ POI CODE DA TRIONFALE A PISANA SULLA CARREGGIATA ESTERNA. DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E SULA ESTERNA INVECE TRA PRENESTINA E NOMENTANA Traffico IN CODA SUL PERCORSO ...

Traffico Roma del 04-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 4 MARZO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO, E PROSEGUENDO IN TANGENZIALE, SI RALLENTA DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. Traffico INTENSO IN VIA CASSIA: DA VIA BRACCIANESE ALLA GIUSTINIANA E ...

Traffico Roma del 03-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 MARZO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO Traffico INTENSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VITINIA, SU VIA OSTIENSE DA ACILIA VERSO IL RACCORDO ANULARE SU VIA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA. CODE A TRATTI SULLA Roma FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 Roma ...

Traffico Roma del 03-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 MARZO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO Traffico IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VITINIA, SU VIA OSTIENSE DA ACILIA VERSO IL RACCORDO ANULARE SU VIA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA. CODE A TRATTI SULLA Roma FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 Roma ...

Traffico Roma del 03-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 MARZO 2019 ORE 1720 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO disagi per un incidente in via delle cave: la strada è temporaneamente chiusa tra piazza cesare cantù e via poggi d’oro verso via tuscolana altro incidente sulla cassia altezza via bracciano con rallentamenti nei due sensi per un incendio possibili disagi in via della valle dei ...

Traffico Roma del 03-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 MARZO 2019 ORE 16.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RomaNINA E VIA APPIA.. INCIDENTE ANCHE SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA BRACCIANO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO ...