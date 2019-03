Tennis | dopo la centesima di Federer inizia la stagione del cemento Usa

Tennis - ATP Dubai 2019 : Stefanos Tsitsipas elimina Gael Monfils dopo una battaglia lunga tre ore e vola in finale : Il primo finalista del torneo ATP 500 di Dubai è l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che elimina al termine di una sfida durissima il transalpino Gael Monfils con lo score di 4-6 7-6 (4) 7-6 (4) dopo tre ore esatte di gioco. Nell’ultimo atto troverà il vincente del match tra il croato Borna Coric e l’elvetico Roger Federer, che inizierà a breve sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti. Nel primo set la partenza di Tsitsipas è ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Laslo Djere conquista il torneo dopo due ore di battaglia contro Felix Auger-Aliassime : Il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro di Tennis viene vinto dal serbo Laslo Djere, che in finale si impone in due set con lo score di 6-3 7-5 sul canadese Felix Auger-Aliassime, che cede dopo due ore di aspra battaglia in un match giocato sulla terra rossa che sarebbe potuto anche andare al terzo parziale. Nel primo set i primi sei giochi vedono ben cinque break, con il serbo che riesce a tenere la battuta nel corso del quarto gioco. Avanti di un ...

Tennis - ATP Delray Beach : Radu Albot annulla tre match point e vince il torneo dopo tre ore di battaglia con Daniel Evans : Va a Radu Albot il torneo ATP 250 di Delray Beach: il Tennista moldavo ha sconfitto nell’atto conclusivo, al limite delle tre ore di gioco (più una sospensione per pioggia) in rimonta il britannico Daniel Evans con lo score di 3-6 6-3 7-6 (7), dopo aver annullato tre match point nel corso del tie break della partita decisiva. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi allunga il britannico, che nel sesto game sale 4-2 e ...

Tennis : Novak Djokovic - numero 1 del mondo dopo aver pensato di smettere : “Devo tutto a Jelena, mia moglie. E’ lei che mi ha tenuto insieme quando stavo perdendo i pezzi. C’è stato un momento in cui non riuscivo più a trovare un motivo per giocare a Tennis, non mi divertivo più, e dubitavo valesse la pena di sopportare la fatica e il dolore. Volevo smettere, dire basta, ero impaziente. Bisognava solo attendere e non distruggere quello che avevo costruito“. Sono queste le parole del serbo Novak ...

Dopo le Olimpiadi Torino rischia di perdere anche il Tennis mondiale : lite nel governo : Ultime ore per depositare la garanzia da 78 milioni necessari a candidare la città per le Atp Finals dal 2021, il master cone gli 8 tennisti più forti del pianeta: 5 Stelle favorevoli, Lega contraria

Tennis – La confessione shock di Stan Wawrinka : “non sapevo se sarei tornato a giocare dopo l’infortunio” : Stan Wawrinka svela un particolare retroscena in merito alla sua carriera: dopo l’operazione al ginocchio, lo svizzero ha rischiato di non tornare a giocare Rientrato nel circuito da oltre un anno, Stan Wawrinka sta provando a ritornare sui livelli che gli hanno permesso di vincere ben 3 Slam nell’epoca dei Fab-4. Il Tennista svizzero, in un 2018 comprensibilmente altalenante per via del rientro dopo l’operazione al ...

Tennis - Fed Cup : Bencic-Errani apre Svizzera-Italia. La romagnola torna dopo squalifica : La marchigiana, invece, non vestiva l'azzurro da tre anni, ma ormai le polemiche del passato con la federazione sembrano ormai un lontano ricordo e l'apporto della numero 28 del mondo può essere ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo una lunga battaglia : dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la Wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding. Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi si qualifica battendo Paolo Lorenzi dopo oltre tre ore di battaglia : Ultimo turno delle qualificazioni a Cordoba, in Argentina, per il torneo di Tennis ATP 250 su terra battuta outdoor e straordinario derby italiano tra Paolo Lorenzi ed Alessandro Giannessi, durato tre ore ed un quarto, che vede uscire vincitore il secondo con lo score di 6-7 (3) 6-4 7-6 (5) al termine di una partita che più volte cambia padrone e che, soprattutto, vive un terzo set incredibile, con Lorenzi che, sotto 0-5 e 40-40, rimonta fino a ...

Australian Open – Nishikori immortale! Il Tennista nipponico piega Carreno-Busta dopo 5 ore di match : Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale degli Australian Open: il tennista nipponico batte Carreno-Busta al quinto set dopo 5 ore di match Mai dare per spacciato Kei Nishikori! Il tennista nipponico ha il carattere e la solidità mentale per ribaltare ogni situazione, anche quando sembra spacciato. Lo ha dimostrato nella sfida degli ottavi di finale degli Australian Open contro Carreno-Busta, nella quale è andato sotto di due ...

Tennis - Australian Open : azzurri fuori. Dopo Fognini - Giorgi out con la Pliskova : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono tutti eliminati gli azzurri agli Australian Open. Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno dalla ceca Karolina Pliskova in tre set, 6-4 3-6 6-2. ...

Tennis - la quiete dopo la tempesta per Andy Murray : tra l’abbraccio della madre ed i ringraziamenti per il tanto affetto : Andy Murray al fianco della madre in un quadretto idilliaco apparso su Instagram poche ore dopo lo sfogo del Tennista in conferenza stampa “Il modo migliore per sentirsi meglio dopo una giornata difficile è un grande abbraccio da tua madre. Sinceramente sono stato molto toccato da tutti i messaggi e il supporto di tutti in queste ore… Significa molto per me e mi ha fatto sentire molto più positivo di quando mi sono ...