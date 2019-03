Spazio | Bussetti | “All’Asi ottimo commissario straordinario”

meteoweb.eu

"In questo momento all'Asi c'e' unstraordinario che sta garantendo la piena operativita' dell'ente. Non siamo ne' in ritardo ne' in anticipo. Stiamo proseguendo con un'attenta analisi". Cosi' il ministro dell'Istruzione Marco, ha risposto, nel corso di Zapping su Radio Uno, alla domanda su quando sara' nominato il nuovo presidente dell'Agenzia spaziale italiana, in sostituzione di Roberto Battiston, mandato via a novembre scorso. "C'e' una procedura aperta – ha detto– non stiamo andando di fretta".

