Sondaggi | il PD guadagna terreno e si avvicina a M5S

Sondaggi elettorali - il Pd guadagna terreno (al 19 - 8%) e rincorre il M5S (al 22 - 1%) : Secondo il Sondaggio Swg rispetto alla settimana scorsa il Partito democratico guadagna l'1,3%, raggiungendo il 19,8%, e avvicinandosi ai 5Stelle, con un distacco di 2,3 punti. Il Movimento guidato da Luigi Di Maio continua a perdere consensi: è dato al 22,1%, mentre la scorsa settimana era al 22,6%.Continua a leggere

Sondaggi - il governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile”. Tra i leader l’anti-Salvini è il premier Conte : Nei primi sette mesi il governo gialloverde guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, attestandosi a un indice di fiducia del 59%, livello mai raggiunto dai due esecutivi precedenti. Ma la sua tenuta è sempre più “fragile”, anche per le divisioni tra i partiti azionisti ne condizionano la capacità decisionale. Evidente il rovesciamento degli equilibri rispetto al voto del 4 marzo 2018: la Lega è al 33% e partiva dal 17,4, il ...

Sondaggi elettorali SWG - la Lega guadagna il 1 - 1% in una settimana : Sondaggi elettorali SWG, la Lega guadagna il 1,1% in una settimana settimana positiva l’ultima per la Lega secondo SWG. Dopo il calo di settimana scorsa il partito di Salvini riprende a crescere e anzi recupera più di quanto aveva già perso. Che sia il risultato del nuovo braccio di ferro sugli immigrati al largo di Siracusa? O è il dividendo di quota 100? Fatto sta che come quasi sempre accade l’andamento del Movimento 5 ...

Sondaggi - flessione Lega : ora è al 31 - 5%. M5s e Pd guadagnano mezzo punto : La Lega resta ampiamente il primo partito ma la crescita registrata negli scorsi in mese, ancora in atto nelle rilevazioni che riguardano direttamente le Europee, sembra invece essersi arrestata negli orientamenti di voto degli italiani. Il Sondaggio di Swg per il TgLa7 segnala infatti un Carroccio in calo di 0,7 punti percentuali rispetto a una settimana fa: ora il partito di Matteo Salvini è stimato al 31,5%, un risultato che aveva già ...