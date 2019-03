Skoda Vision iV - La Suv-coupé elettrica a guida autonoma

Skoda Vision iV - il futuro della mobilità elettrica svela i suoi interni [FOTO] : I designer di Skoda hanno sfruttato le possibilità offerte dalla nuova piattaforma MEB per creare interni innovativi e spaziosi VISION iV, il concept completamente elettrico della Casa boema, mostra in anteprima gli interni del futuro modello ŠKODA basato sulla piattaforma MEB (Modular Electric Drive Kit) del Gruppo Volkswagen. Non essendo utilizzato il tradizionale tunnel centrale, i designer di ŠKODA hanno sfruttato le possibilità ...