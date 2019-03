Se Valentino Rossi si trasforma in Mauro Icardi c’è pure Wanda Nara

MotoGP - Mondiale 2019 : i favoriti. Andrea Dovizioso sfida il Dream Team Honda. Valentino Rossi sogna di inserirsi : Il tempo dell’attesa sta per scadere e presto subentrerà il cronometro, quello vero. Nel pRossimo weekend il Mondiale 2019 di MotoGP inizierà e le ipotesi e le sensazioni lasceranno spazio al rumore dei motori e al sapore dell’asfalto. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. Il tema è il ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli. L’entusiasmo di un ragazzino per sognare la decima : Valentino Rossi è pronto per una nuova battaglia, il Dottore non conosce limiti e non si tira mai indietro, le 40 candeline spente qualche settimana fa non sono un freno per il nove volte Campione del Mondo che anzi sembra essere come il vino buono: invecchia e le prestazioni sono sempre di altissimo spessore, un leone indomabile che contro tutto e tutti riesce sempre a fare la differenza tirando fuori la sua classe cristallina. Il numero 46 è ...

Valentino Rossi si traveste da Mauro Icardi - : try { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'admputop2', }, } catch, e, {} Valentino Rossi si è travestito da Mauro Icardi per Carnevale. Il nove volte campione del mondo in tenuta nerazzurra è apparso in una Instagram story pubblicata dalla fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello , popolarissima sul social network con milioni di followers al seguito. Il ...

MotoGp - Meregalli infiamma i tifosi Yamaha : l’ammissione su Valentino Rossi è sorprendente : Interrogato sulla stagione che sta per cominciare, Meregalli ha sottolineato che Valentino Rossi sarebbe davanti se la gara in Qatar si corresse oggi Il pre-campionato è ormai terminato, la MotoGp si prepara per il primo appuntamento del Mondiale 2019 in programma nel pRossimo week-end in Qatar. Sul circuito di Losail si torna a fare sul serio, con Yamaha e Ducati a caccia dei titoli attualmente in mano alla Honda, riuscita a strappare ...

Valentino Rossi si trasforma in calciatore : il Dottore per Carnevale diventa... Mauro Icardi - Francesca Sofia Novello è la sua 'Wandona' [... : if, device.desktop, , == true, { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, "div-gpt-ad-1478700462569-0",; //googletag.pubads, ,.refresh, [gptAdSlots['native']],; },; } else { jQuery, "#div-...

Valentino Rossi si trasforma in calciatore : il Dottore per Carnevale diventa… Mauro Icardi - Francesca Sofia Novello è la sua “Wandona” [VIDEO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sorprendenti: il travestimento per la festa di Carnevale è originalissimo, il Dottore diventa Mauro Icardi, accompagnato dalla sua… Wanda Il Carnevale, si sa, non è solo una festa per bambini, anzi, sono tantissimi gli adulti che si divertono a travestirsi in questa amata festa, cercando ogni anno di sorprendere sempre più amici e parenti. Valentino Rossi è uno di quelli che, nonostante ...

MotoGp – L’attesa sta per terminare e Valentino Rossi regala un’anteprima ai fan : il casco SoleLuna2019 [VIDEO] : Valentino Rossi svela il casco per la stagione 2019: il nuovo elmetto del Dottore mostrato nelle sue Storie Instagram alla vigilia della prima gara dell’anno in Qatar Manca pochissimo ormai alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp: i piloti della categoria regina hanno disputato l’ultima sessione di test invernali, in Qatar, proprio sul circuito in cui si terrà il primo Gp del nuovo Motomondiale. I piloti si preparano ...

Valentino Rossi : altezza - fidanzata ed età. La vita privata oggi : Valentino Rossi: altezza, fidanzata ed età. La vita privata oggi vita privata e fidanzata Valentino Rossi In Italia e non solo, per dare una idea della notorietà di Valentino Rossi, citare il numero 46 conduce molti a pensare alle gesta del campione. Il motociclista che vanta vittorie e primati mondiali nelle classi 125, 250, 500 ed in MotoGP. Alto poco più di 1 metro e 80, Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino. La sua ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma c’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

MotoGp - chi vincerà il Mondiale? Vinales supera Valentino Rossi nelle quote : MotoGp, Valentino Rossi scavalcato anche dal compagno in Yamaha Vinales tra i favoriti per la vittoria finale del Mondiale Stabile Valentino Rossi, passo in avanti per Maverick Viñales, che ha chiuso l’ultima sessione di test della MotoGp davanti a tutti, con il miglior tempo della tre giorni in Qatar. nelle quote Snai su chi vincerà il mondiale il pilota spagnolo, riporta Agipronews, passa quindi da 10,00 a 7,50, mentre rimane ...

MotoGp – Valentino Rossi si mette… all’asta : la bellissima iniziativa per la Fondazione Simoncelli : Dainese e Valentino Rossi insieme per la Fondazione Simoncelli: l’iniziativa che coinvolge il Dottore, 9 volte campione del mondo Incontrare il punto di riferimento del MotoGp Valentino Rossi scendendo in pista in sua compagnia è certamente il sogno di tantissimi fan. Oggi questo sogno può finalmente diventare realtà. Il nove volte campione del Mondo si mette all’asta per svelare al fortunato e generoso vincitore tutti i ...