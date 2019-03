Sana,Pg indaga 3 familiari per omicidio

L'indagine a Brescia sulla morte di, la ragazza morta in Pakistan ad aprile scorso dopo aver rifiutato il matrimonio combinato, è stata avocata a sè dal Procuratore generale della città lombarda. A differenza della Procura di Brescia che aveva aperto l'indagine a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, il pg Dell'Osso ha iscritto nel registro degliti, padre, zio e uno dei fratelli della ragazza con l'accusa di. I tre, in Pakistan, sono stati scagionati dal tribunale di Gujarat.(Di lunedì 4 marzo 2019)

