Roma | primo ciak del nuovo film di Nanni Moretti

Lotta - Europei Under 23 2019 : prima giornata pessima per gli azzurri nella greco-Romana - eliminati al primo turno Freni - Dariozzi e Minguzzi : Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 di Lotta a Novi Sad, in Serbia, con una prima giornata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie della greco-romana in cui sono stati eliminati all’esordio tutti gli azzurri impegnati quest’oggi. Nei -55 kg Giovanni Freni è stato sovrastato nel turno preliminare dal russo Viktor Vedernikov, il quale ha dominato in lungo e in largo l’incontro ...

Kim Rossi Stuart : fuori il suo primo Romanzo 'Le Guarigioni' : ... indipendente e sicura di se che sospetta di essere stata scelta per una rivelazione mistica; ed infine di un prete ribelle che combatte contro la pressoche totale scomparsa del Male nel mondo. ...

Roma - sconfitta troppo ‘larga’ - Di Francesco : “primo tempo al di sotto delle aspettative” : sconfitta troppo ‘larga’ per la Roma nella gara di campionato contro la Lazio ma si tratta sempre di una sconfitta in un derby, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di DAZN: “nel primo tempo siamo stati al di sotto delle aspettative, nel secondo tempo abbiamo reagito ma il rigore di Immobile ci ha tagliato le gambe. Su un fallo laterale non si può prendere gol, anche il secondo gol ...

Dzeko trascina la Roma - il primo flop di Cristiano Ronaldo : Top e flop della 25esima giornata Top Milik (Napoli): realizza la prima doppietta in trasferta. Sale a quota 14 nella classifica dei cannonieri. Realizza il terzo gol su punizione, stavolta con un colpo da biliardo astuto e preciso. Nella ripresa sembra sparire, poi realizza un goal spettacolare grazie ad un gran sinistro a giro dal limite. Implacabile Dzeko (Roma): è l’uomo della provvidenza. Segna da rapace l’1-1, orchestra ...

Roma - primo sequestro in Europa di 'simil fentanyl' - la nuova droga killer : La droga sintetica che uccide è arrivata, purtroppo, anche in Italia. A scoprirlo sono stati i Carabinieri dei Nas che hanno sequestrato, per la prima volta in Europa, il pericoloso stupefacente ribattezzato 'simil fentanyl'. Si tratta di una sostanza altamente pericolosa per l'organismo, che con soli 25 milligrammi può anche portare alla morte di chi la assume. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la droga era contenuta in un plico ...

Stop a Roma alle auto Euro 3 dentro l'anello ferroviario dal primo novembre : Dal primo novembre Stop alle vetture Euro 3 nella Ztl Anello ferroviario di Roma. Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi, ribadendo quanto già annunciato nelle scorse settimane. Sono interessati circa 24 mila residenti, per la sindaca "una scelta necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini in quanto misura necessaria per combattere le cause dell'inquinamento atmosferico".

Fateme cantà di Ultimo è il nuovo inedito dall’album Colpa delle favole - primo brano in dialetto Romanesco : Fateme cantà di Ultimo verrà rilasciato venerdì 22 febbraio. Si tratta di un nuovo inedito, il primo in dialetto romanesco rilasciato dal cantautore romano, che sarà contenuto nell'album di prossima pubblicazione dal titolo Colpa delle favole. Reduce dal Festival di Sanremo 2019, dove era in gara con il brano I tuoi particolari, Ultimo si è classificato al 2° posto nella kermesse canora e ha annunciato il rilascio di un nuovo brano dall'album ...

Irama e Giulia De Lellis - il cantate pubblica il primo scatto Romantico : Irama pubblica per la prima volta sui social uno scatto romantico con Giulia De Lellis Un abbraccio tenero e intenso, alle terme, occhi negli occhi. Irama e Giulia De Lellis sono più innamorati che mai. Il cantante sceglie il giorno di San Valentino per ufficializzare la storia d’amore sui social e su Instagram posta uno scatto tenero e nessuna … L'articolo Irama e Giulia De Lellis, il cantate pubblica il primo scatto romantico ...

Roma - Raggi : 'Dal primo novembre via i diesel euro 3 dalla Ztl' : 'Dal primo novembre vieteremo l'accesso alle auto diesel euro 3 in un'area compresa entro la Ztl anello ferroviario'. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sulle nuove misure antismog nella Capitale: ...

Roma-Porto 0-0 - Diretta LIVE : Finisce il primo tempo dell’Olimpico : 46′ Finisce il primo tempo di Roma-Porto45′ Ci sarà un minuto di recupero42′ Ultimi minuti del primo tempo di Roma-Porto37′ Su combinazione Zaniolo, Fazio Dzeko viene liberato al tiro, Casillas salva sul tiro del centravanti giallorosso34′ Colpo di testa di Dzeko su angolo di Pellegrini, palla alta 33′ Bella punizione di Pellegrini che taglia l’area […] L'articolo Roma-Porto 0-0, Diretta LIVE: ...

Miriam Candurro - da Un Posto al sole al suo primo Romanzo per adolescenti : Napoletana doc, elegante, raffinata ed un'artista a tutto tondo, Miriam Candurro, attrice e scrittrice assai apprezzata dal pubblico italiano, ai margini della presentazione del suo primo romanzo si racconta a Blasting News. Non solo fiction e cinema per lei ma anche progetti letterari ambiziosi che ben fanno comprendere la vena artistica e creativa di una donna dai mille volti, mai doma nonostante diversi impegni professionali e due figli da ...

Sammy Basso operato al cuore : a Roma il primo intervento su paziente affetto da invecchiamento precoce : Eseguito con successo al San Camillo di Roma il 28 gennaio scorso su Sammy Basso – uno dei cinque pazienti italiani affetti da progeria – il trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via trans-catetere. Si tratta, fanno sapere dall’ospedale, del primo intervento al mondo di un paziente affetto da questa rara malattia, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce. La procedura è stata ...

Progeria - primo intervento al mondo sul cuore di un paziente al San Camillo di Roma : Sono solo cinque in Italia e meno di un centinaio in tutto il mondo le persone affette da Progeria, una rara patologia che porta ad un invecchiamento precoce di tutti gli organi ad eccezione del cervello. Una delle cause che portano alla morte questi pazienti sono i problemi cardiaci. Ora all'ospedale San Camillo di Roma per la prima volta al mondo è stato eseguito un intervento con un approccio assolutamente non invasivo, sul cuore di un ...

Progeria - Sammy Basso operato al cuore invecchiato precocemente a Roma : è il primo intervento al mondo : La scorsa settimana sul corpo di Sammy è stato compiuto un intervento chirurgico che vanta un primato mondiale : si tratta del primo intervento del genere realizzato, al mondo, su un malato di ...